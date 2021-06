České protestní hnutí plánuje horké léto

každý den!

Živá letní sezóna v ulicích by podle politického analytika Jerryho Beheho mohla být příliš škodlivá pro nominaci Babes na další funkční období. „Když vyjdeme z pandemie, je tu hodně zadrženého veřejného hněvu,“ říká. „A jak klesne míra infekce a bude se oteplovat počasí, lidé budou mít stále menší obavy ze vstupu do davů.“

„Voliči ANO mají tenké marže,“ pokračuje analytik. Mnoho jejích voličů není spojeno se stranou a mohlo by být ovlivněno velkými protesty. S klesající podporou kvůli špatnému zvládnutí pandemie to připadá jako zvětšovací sklo; Lidé se začnou zabývat jinými otázkami mnohem důležitěji. “

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že Babisova strana ANO už měsíce stabilně ztrácí půdu pod nohama a tento pokles je zřetelně způsoben jejím nevyzpytatelným zacházením s pandemií koronavirů, která zabila 30 000 z 10 milionů lidí v zemi. Centristická strana Babes zaostává za levicovou podporou Pirate / Stan o 25 procent v anketách o několik bodů, přičemž některé průzkumy ji umisťují také za středopravou koalici Společnosti.

Stejně jako mnozí si však Million Moments dávají pozor, aby se prezident chtivý po moci pokusil dosadit Babise jako předsedu vlády bez ohledu na výsledek hlasování, aby si zajistil větší pákový efekt.

Nejpravděpodobnějším scénářem je, že volby vyhraje demokratický blok, ale bez ústavní většiny. Potom Zeman jmenuje svou vládu pod vedením Babiše nebo někoho jiného: „Roule se obává.„ Pokud k tomu dojde, budeme muset být každý den v ulicích! “

S takovým machiaveliánským manévrem zjevné možnosti usiluje Million Moments také o písemné ujištění stran Demokratického bloku, že nebudou pokoušeni potenciální chutí moci spolupracovat s ANO, která má několik dalších realistických koaličních partnerů, aby jim pomohla Dej tomu tvar. vláda. Zvláště Spolu je mnohými považován za potenciálního krále.

Strany nám řekly, že problém nevidí a samozřejmě nechtějí spolupracovat s nedemokratickými stranami. Ale řekli jsme jim, že je musíme vidět podepisovat, “říká Roll.

V minulosti byl Million Moments velmi kritický vůči opozičním stranám, a to až do té míry, že Menard cítil, že potřebuje opustit hnutí, aby založil svou vlastní stranu. Rolle však říká, že nemá podezření, že nejsou ochotni s pohybem pracovat, nebo že to považují za potenciální hrozbu. Dodává však, že „musí pochopit, že pokud chtějí vést tuto zemi dobře, musí být v kontaktu s občanskou společností.“