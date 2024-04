NASA ukazuje, jak SpaceX doplňuje palivo do kosmických lodí na nízké oběžné dráze Země

Někdy v příštím roce NASA věří, že SpaceX bude připravena připojit dvě hvězdné lodě na oběžnou dráhu pro ambiciózní ukázku doplňování paliva, což je technický výkon, který by přivedl Měsíc na dosah.

SpaceX uzavřela smlouvu s NASA na dodávku dvou hvězdných lodí s lidským hodnocením pro první dvě přistání astronautů na Měsíci prostřednictvím programu agentury Artemis, jehož cílem je vrátit lidi na povrch Měsíce poprvé od roku 1972. První z těchto přistání na misi Artemis III NASA, která je v současné době zaměřena na rok 2026, i když je to široce vnímáno jako ambiciózní časový plán.

Minulý rok NASA udělila kontrakt společnosti Blue Origin na vývoj vlastního lunárního přistávacího modulu Blue Moon pro lidi, což dává manažerům Artemis dvě možnosti pro následné mise.

Konstruktéři obou sond mysleli dopředu. Navrhli vesmírnou loď a Modrý měsíc k doplňování paliva ve vesmíru. To znamená, že by mohl být nakonec znovu použit pro více misí a nakonec by mohl využívat pohonné hmoty vyrobené ze zdrojů nalezených na Měsíci nebo Marsu.

Amit Kshatriya, který vede program z Měsíce na Mars v rámci výzkumné divize NASA, vysvětlil plán SpaceX udělat to na pátečním setkání s výborem poradního výboru NASA. Zkušební program Starship nabírá na obrátkách a další zkušební let by se měl uskutečnit z místa startu Hvězdné základny SpaceX v jižním Texasu do konce května, řekl.

„Produkce není problém,“ řekl Kshatriya. „Vytahují jádra. Motory proudí do továrny. To není problém. Problém je v tom, že dělat to, o co se snaží, je obrovská vývojová výzva… Musíme to překonat.“ Tento problém přenosu paliva je tím správným řešením. Snažíme se vytvořit plán pro průzkum hlubokého vesmíru.

reklama

Mapa trasy pro tankování

Před dosažením Měsíce musí SpaceX a Blue Origin zvládnout techniky a techniky potřebné k doplňování paliva ve vesmíru. V současné době je naplánováno, že SpaceX se příští rok pokusí o první praktickou ukázku přenosu pohonné hmoty ve velkém měřítku mezi dvěma hvězdnými loděmi na oběžné dráze.

Do té doby proběhne minimálně několik dalších testovacích letů Starship. Během posledního zkušebního letu Starship v březnu SpaceX testovala přenos kryogenní pohonné látky mezi dvěma nádržemi uvnitř vozidla. Přenos kapalného kyslíku z nádrže do nádrže byl součástí demonstrace podporované financováním NASA. Tato ukázka umožní inženýrům dozvědět se více o tom, jak se kapalina chová v prostředí s nízkou gravitací, uvedli představitelé agentury.

Kshatriya řekl, že zatímco inženýři stále analyzují výsledky kryogenního transportního experimentu, test letu Mars Starship „byl úspěšný podle všech standardů“.

„Tento úspěch je za nimi,“ řekl v pátek. Nyní SpaceX zahájí další testovací lety Starship. Příští start se pokusí ověřit některé další schopnosti, které SpaceX v březnovém testovacím letu neprokázala.

To bude zahrnovat přesné přistání raketoplánu Starship Super Heavy v Mexickém zálivu, které je nezbytné předtím, než se SpaceX pokusí vrátit booster na odpalovací rampu v Texasu. Dalším cílem by pravděpodobně bylo restartovat jeden motor Raptor na palubě hvězdné lodi během letu, čehož se SpaceX při březnovém letu nepodařilo kvůli nepředvídatelným rychlostem rotace vozidla, když raketově letělo vesmírem. Dosažení restartu motoru na oběžné dráze – který je nezbytný pro navedení kosmické lodi směrem k řízenému návratu – je předpokladem pro budoucí starty na stabilní vyšší oběžnou dráhu, kde se loď může poflakovat hodiny, dny nebo týdny, aby rozmístila satelity a pokusila se doplnit palivo.

Z dlouhodobého hlediska chce SpaceX zvýšit kadenci startů Starship na několik denních letů z více míst startu. K dosažení tohoto cíle plánuje SpaceX rychle obnovit a znovu použít hvězdné lodě a supertěžké boostery na základě zkušeností z částečně znovupoužitelné rakety Falcon 9. Elon Musk, zakladatel a generální ředitel společnosti SpaceX, by rád uvedl lodě a boostery zpět do provozu co nejrychleji. Začátkem tohoto měsíce Musk řekl, že je optimistický, SpaceX by mohla obnovit Super Heavy booster v Texasu koncem tohoto roku a přistát s vozidlem Starship znovu v Texasu někdy příští rok.