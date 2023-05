Trhy CEE-Forint se po poklesu stabilizují, protože trhy sledují měnové uvolňování v Maďarsku

Karol Baduhal VARŠAVA (Reuters) – Hodnota forintu v pondělí vzrostla a po nedávném propadu zploštěla, když trhy vsadily na to, že maďarská centrální banka na svém zasedání tento týden možná začne rušit loňské mimořádné zvýšení sazeb. Ekonomové se domnívají, že Maďarská národní banka pravděpodobně sníží svou jednodenní depozitní sazbu – zavedenou loni v říjnu, kdy byl forint na rekordně nízké úrovni vůči euru – o 100 bazických bodů na 17 %, podle průzkumu agentury Reuters. Ale propad forintu minulý týden, když silný americký dolar zasáhl apetit po měnách na východě rozvíjející se Evropské unie, má určité sázky, že banka může zůstat stabilní nebo omezit své uvolňování. Za předpokladu, že forint před úterním politickým zasedáním dále neklesne, uvedli analytici Goldman Sachs, maďarská centrální banka pravděpodobně přistoupí ke snížení o 100 bazických bodů. „Abychom zmírnili riziko dalšího oslabení forintu, očekáváme, že každé snížení sazeb bude doprovázeno jestřábími komunikacemi,“ uvedla Goldman Sachs. V 1051 GMT byl maďarský forint vůči euru o 0,1 % na 375,30 a asi 2 % pod více než ročním maximem 368 dosaženým minulý týden, než se kurz obrátil. „Jsme ve vyčkávací hře jako posledních pět minut fotbalového zápasu,“ řekl budapešťský obchodník s měnami a dodal, že banka může zvolit menší škrt nebo žádnou akci. „Fed (USA) Federální rezervní systém nevyloučil další zvýšení sazeb, takže by možná bylo nejlepší počkat, až dokončí zvyšování sazeb.“ Jinde polský zlotý vzrostl o 0,4 % poté, co vykázal svou první týdenní ztrátu od března minulého týdne. Pondělní údaje ukázaly, že polská průmyslová produkce klesala v dubnu již třetí měsíc v řadě, zatímco mzdy v podnikovém sektoru na napjatém trhu práce nadále rostly dvojnásobným tempem – smíšené signály pro největší ekonomiku střední Evropy. Investoři analyzovali indicie o tempu snižování úrokových sazeb v letošním roce po cyklech prudkého zvyšování sazeb v letech 2021-22. Guvernér polské centrální banky uvedl, že doufá, že snížení úrokových sazeb bude projednáno ještě letos. V České republice trhy snižují sazby ještě letos, přestože centrální bankéři na svém posledním zasedání sazby opět téměř zvýšili. Banka hlasovala 4:3 pro ponechání úrokových sazeb stabilní 3. května. V pondělí byl náměstek guvernéra banky Jan Frith citován v týdenním rozhovoru pro časopis, že je „51-49“ pro stabilitu, což naznačuje těsné hlasování. Česká koruna v pondělí posílila o čtvrt procenta na 23,685 za euro. CEE SNAPSHO NA TRZÍCH T 1251 CET MĚNY POSLEDNÍ DENNÍ ZMĚNA NÁHLED ZAVŘÍT ZMĚNU Nabídka v roce 2023 EURCZK Český EURHUF Maďarsko 0 0 EURPLN Polský EURRON Rumunský EURRSD Srbský 0 0 Poznámka: Počítáno od 1800 za den Praha320 denní změna v CET. 1316,80 +0,15 % +9,74 % 00 BUX Budapešť 46746,5 46587,3 +0,34 % +6,74 % 2 9 WIG20 Varšava. <.WIG20 1998.79 1992.31 + 0.33٪ +11.54>% .BETI Buchares 12315,9 12290,0 +0,21 % +5,59 % t 7 4 Daily Spread vs. Změna v ČR Bund CZ2YT = 2 roky s CZ5YT = 5 let s CZ10YT s Polsko PL2YT = 2 roky s PL5 sPLYT = 5 let VPŘED 3×6 6×9 9×12 3M mezibankovní Česko Maďarsko Polsko POZN.: ŽÁDEJTE O CENY FRA **************************************** *** *********************************** (Zpráva Karola Baduhalla ve Varšavě, Gergely Szakase v Budapešti a Jasona Hovetta v Praze ; Střih Connor Humphreys)