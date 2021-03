Počítač je považován za nejlepší školu pro studenty Fulbrightova studia – The Cowl

Nicole Silverio 22

Posádka zpráv

V letošním roce je to podruhé a podruhé v řadě, kdy byla Providence College časopisem The Chronicle of Higher Education označena za nejlepší produkt pro Fulbrightovy studenty. Čtyři studenti – Dylan Black 20, Nicole Gottlieb 20, Christa Minetti 20 a Jack Murphy 20 – získali stipendium Fulbright Teaching Scholarship pro rok 2020-2021.

Fulbrightův program je mezinárodní program, který dává nově absolvovaným studentům příležitost cestovat do zahraničí studovat, učit nebo provádět výzkum. Více než 2200 amerických studentů získává každoročně Fulbrightovy ceny. Za odesílání přihlášek do programu Fulbright na PC odpovídá Blended Learning Center.

Všem čtyřem studentům počítačů byla asistována výuka angličtiny prostřednictvím Fulbrightova programu. Black, matematik a ekonom, bude v České republice učit v srpnu 2021. Gottlieb, specialista na základní a speciální vzdělávání, získal Fulbrightovo stipendium pro výuku v Indonésii, místo toho se rozhodl učit v Ugandě. Murphy, duální specialista na španělštinu a sociální práci, získal Fulbrightovu školu v Paraguay a přijel tam v lednu. Minniti, která je držitelkou titulu BA v oboru politologie a dvouoborového studia ve španělštině, je držitelkou Fulbrightovy výuky ve španělském Madridu, kde v současné době studuje. Minniti nejenže vyučuje v zahraničí, ale také studuje na právnické fakultě University of Connecticut.

Minniti věděla, že se chce vrátit do Španělska poté, co studovala v zahraničí ve španělské Seville v prvním ročníku. Přihlásil jsem se do Fulbrightova programu, abych cestoval a získal mezinárodní zkušenosti. Proces podávání žádostí začal na jaře jejího prvního ročníku a přihlášku podal v říjnu posledního roku. Zatímco byla původně vybrána jako náhradní, Minniti se loni na podzim dozvěděla, že jí bylo uděleno stipendium Fulbright. “Přišel jsem sem v lednu a byl jsem do toho zamilovaný!” Minnetti řekl, že pracovní zátěž je zcela zvládnutelná a vy vyděláváte opravdu dobré peníze za to, co děláte.

Minniti v současné době učí angličtinu pro studenty středních škol ve věku od 13 do 18 let. „Angličtinu se začali učit ve velmi mladém věku v Madridu, takže v angličtině jsou všichni dobří. Nikdy jsem nenašel, že musím vysvětlovat věci ve španělštině,“ pokračoval Minnetti.

Studenti účastnící se programu Fulbright mají příležitost učit angličtinu ve více než 150 zemích po celém světě. V celostátním měřítku pracuje více než 1600 dobrovolníků Fulbrightova na akademické půdě a získává studenty. První student byl oceněn Fulbrightem v roce 1955. Od roku 2010 byla 14 absolventům seniorů a šesti absolventům udělena stipendia Fulbrightova do Argentiny, Bulharska, České republiky, Dominikánské republiky, Malajsie, Nepálu, Nového Zélandu, Polska, Jižní Koreje, Španělska , Slovinsko a Turecko.

„Je vzrušující vidět, že tolik studentů počítačů a čerstvých absolventů dostává Fulbright American Student Awards za posledních několik let,“ řekla doktorka Dara Mulderyová. Mulderry je spoluředitelem PC For Engaged Learning Center a ředitelem národních a mezinárodních stipendií a stipendií.

Mary Royce, náměstkyně ministra školství a kultury, říká, že studenti Fulbrightova studia poskytují neuvěřitelnou službu lidem po celém světě. „Zavázali jsme se k cílům programu Fulbrightova, kterým je vytváření trvalých profesionálních a osobních vztahů vysíláním motivovaných a talentovaných amerických studentů ze všech prostředí ke studiu, výzkumu nebo výuce angličtiny v komunitách po celém světě,“ řekl Royce. „Program Fulbright slouží těmto občanským velvyslancům ve Spojených státech v jejich hostitelských společnostech a my budeme těžit z dovedností, znalostí a globálních vztahů, které budují na svých výměnách dlouho poté, co se vrátí domů.“

V tomto akademickém roce se do Fulbrightova programu přihlásilo 16 studentů PC. Do semifinále bylo vybráno šest studentů, kteří čekají na oznámení o financování ze svých vybraných zemí.