Jak fotbalové chuligánství inspirovalo Daniela Day-Lewise?

Když mluvíme o průkopnících spojených s metodickým hraním, jedno z prvních jmen, které každého napadne, je Daniel Day-Lewis. Day-Lewis díky jedinečným výkonům při spolupráci s autory, jako jsou Paul Thomas Anderson a Martin Scorsese, inspiroval několik generací herců po celém světě, aby revidovali své předem vytvořené definice a přistupovali ke svému řemeslu novým způsobem.

Ze snahy „stát se“ Čechem in Nesnesitelná lehkost existence Zůstat po určitou dobu upoután na invalidní vozík Moje levá nohaDay-Lewisova kariéra je spojena se všemi druhy bláznivých hereckých příběhů. I když je z čeho vybírat, jedním z obzvláště zajímavých příběhů je jeho příprava na účinkování ve Scorseseho historickém dramatu z roku 2002. Gangy z New YorkuKde hrál v komplexní roli Billa řezníka.

Inspirováno Scorseseho formativními roky v New York City v Little Italy, Gangy z New Yorku Zkoumá rozsáhlou historii země konfliktů a migrace. Day-Lewis byl vybrán, aby ztvárnil beletrizovanou verzi historické postavy Williama Polea, velmi vlivného mafiánského bosse té doby. Kromě toho, že herec pro tuto roli podstoupil intenzivní fyzickou přípravu, čerpal také z vlastních zkušeností s fotbalovým chuligánstvím a pouličními boji.

během rozhovorDay-Lewis prozradil, jak důležité bylo vstoupit do jedinečného prostoru postavy tím, že zprostředkovával její vlastní zkušenosti: „Samozřejmě jsem se musel připravit, takže jsem se zbláznil a vzpomněl si na zlaté časy bojů na tribunách v Dunn, vzpomínky, které Jako Bill the Butcher mi stál dobře, byl to člověk Trochu chlípný, skvělý charakter a radost být s námi – i když to nebylo dobré pro mé fyzické ani duševní zdraví.

Když mluvil o letech svého utváření, dodal: „Byl jsem fascinován nedalekými ulicemi – Lewisham, New Cross, Deptford – a toulal jsem se ulicemi jižního Londýna a podporoval Millwall s velkým nadšením, každou sobotu jsem byl na tribunách se zbytkem chlapci. Ta část mého života pro mě hodně znamená.“ – Tenkrát, než jsem šel do internátní školy, když jsem se toulal ulicemi Deptfordu. Bylo to nebe, jen objevovat tento svět.

Ačkoli to není tak jednomyslně oblíbené jako některé další Scorseseho eposy, Gangy z New Yorku Fanoušci to stále oceňují, protože je to pro režiséra velmi osobní projekt. Navzdory zjevným chybám byl jednou z nepochybných předností filmu Day-Lewisův ohromující výkon, za který získal další nominaci na nejlepšího herce na Oscarech.

