Gulshan Grover a Sharad Kapoor hrají v indo-polském filmu No Means No

BombajHerci Gulshan Grover a Sharad Kapoor zahájili svůj připravovaný film „No Means No“. Film režírovaný Vikashem Vermou je výsledkem spolupráce Indie a Polska.

Když mluvíme o filmu, Gulshan Grover řekl, že „No Means No“ je prvním společným projektem Polska a Indie. Kredit patří mému drahému příteli, řediteli Vikash Verma a polské vládě. Bude to zajímavý film a jsem z toho opravdu nadšený. “

“Myslím, že způsob, jakým je to vylíčeno, je skvělý. Klobouk dolů před Vikashem Vermou, druhem filmu, který dělám s velkou vášní a tvrdou prací, a posiluji tak vztahy Indie a Polska. Všechny postavy z Gulshan ji a já a další z Indie a Polsko vypadá skvěle. Popřejte mu vše nejlepší Technicky je to skvělý film, “dodal Sharad Kapoor.

Film produkuje G7 Films Poland a nabídne pohled do života v Polsku a pravděpodobně podpoří cestovní ruch v zemi.

Generální konzul Polska Damien Erczyk, který sdílel svá nejlepší přání k filmu, řekl: „Jsem rád, že vím, že„ No Means No “od Vikash Verma bylo dokončeno a připraveno k vydání. Jsem rád, že se pan Verma rozhodl natočit svůj film v Polsku. Neexistuje lepší způsob, jak ukázat krásu Polska, než příběhem Láska, která spojuje dvoustranné sociální a kulturní vazby. Těším se na „No Means No.“

Film, který vychází ze skutečného příběhu o posílení postavení žen, dále představuje Deep Raj Rana, Nazia Hasan a Kat Christian z Indie, spolu s Natalií Buck, Annou Jozek, Siluia Cheek, Paul Cheek, Jersey Handslik a Annou Ador z Polska.

No Means No má být uveden do kin po celém světě 5. listopadu.

Zdroj: IANS