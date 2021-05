Zabijácké roboty: český prototyp umělé inteligence k ničení škůdců s nízkým obsahem pesticidů

Vědci z Mental University pěstují řady rajčat a paprik ve velkých látkových krabičkách od začátku jara ve skleníku s automatickou regulací teploty a vlhkosti, aby dosáhli optimálního růstu.

Netrvalo dlouho a objevilo se množství hladového hmyzu. Lipor Lenia, člen výzkumného týmu odborníků z oblasti zemědělství, biochemie a technologie, říká, že díky umělé inteligenci prototypový robot neustále zlepšuje svou schopnost identifikovat různé druhy rostlin a hmyzu.

„Museli jsme mít rozsáhlou databázi rostlin i hmyzu v různých stádiích vývoje. Naši studenti pak museli na obrázcích ručně lokalizovat jednotlivé druhy hmyzu a označit je a popsat, zda se jednalo o dospělé, larvy nebo vajíčka. Na základě toho mohli se naučit identifikovat, co to umělá inteligence je. “

Prototypový robot vyvinutý ve spolupráci s dalšími evropskými odborníky nyní dokáže identifikovat tři škůdce, kteří se živí dvěma rostlinami ve skleníku – rajčaty a pepřem.

Stroj připomínající jeden metr dlouhý invalidní vozík má pohyblivé rameno s výstupní kamerou z těla a nádoby s postřikem pesticidů na zádech.

Video z projektu Zelená hlídka splňuje všechny své cíle

Plánuje se zaparkovat skleník v každém boxu s rostlinami v každém intervalu a do každého kola přidávat svou databázi znalostí, říká biochemik Lipor Lenia, který má znalosti z počítačových věd.

„Robot ví, o jaký druh škůdce se jedná, jak je aktivní v konkrétní rostlině nebo v určitém pořadí, a podle toho používá odpovídající množství a typ produktu. To výrazně snižuje množství chemikálií používaných v zemědělství.“

Kolegyně biochemička Olga Krištofová říká, že prototypový robot snižuje množství pesticidů používaných k hubení hmyzu, který, protože pracuje nepřetržitě, dokáže detekovat infekci ve skleníku dříve, než zcela exploduje.

„Práce na robotovi 24 hodin denně může zabrat mnohem větší procento skleníku než člověk. To je důležité, protože nakazí infekci mnohem dříve než lidé.“

Prototypový robot, který cestuje pomocí satelitního systému Galileo, by mohl v budoucnu přenášet informace na jiné stroje a pokrýt ještě více půdy, říká Talibor Haska, člen týmu Mendelovy univerzity, který pracuje na výzkumu a vývoji.

„Taková síť nebo roj robotů může komunikovat nejen mezi sebou, ale také s farmáři. Proto, pokud již k infekci dojde, lze co nejdříve přijmout vhodná opatření.“

Prototyp zemědělského robota byl rozsáhle testován na farmě ve Španělsku. Finální verze by měla být komerčně dostupná pro zemědělce v České republice i mimo ni do dvou let.