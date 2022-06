Michael Steinbach z FBI byl v kontaktu s několika médii: Observer

Bývalý vysoký úředník FBI, který dohlížel na řadu vysoce sledovaných vyšetřování před volbami v roce 2016, včetně Vyšetřování e-mailového serveru Hillary ClintonovéPodle oficiálního dohledu ministerstva spravedlnosti desítky neoprávněných kontaktů se členy médií před jeho rezignací.

Michael Steinbach, bývalý úřadující ředitel protiteroristické divize FBI, uspořádal v letech 2014 až 2017 27 osobních setkání s reportéry a také se zúčastnil dvou večeří ve Washingtonu jako hostující reportér, podle zprávy kanceláře ministerstva spravedlnosti. spravedlnosti. Generální inspektor je dostal poštou.

Zpráva Úřadu generálního inspektora, získaná na základě žádosti o zákon o svobodném přístupu k informacím, uvádí, že Steinbach „žádal“ reportéra z blíže nespecifikované prodejny o vstupenku na večeři Asociace korespondentů Bílého domu v roce 2015, stejnou noc, kdy se zúčastnil rozhlas a večeře Asociace televizních reportérů.

„hodně [redacted] Reportéři zde. Možná budete muset vidličku! Steinbach napsal anonymnímu reportérovi v roce 2015 textovou zprávu na večeři.

Steinbach údajně dohlížel na vyšetřování e-mailového serveru Hillary Clintonové. AFP/Getty Images

„Samozřejmě, že ne!!! Ale chtěli byste vědět, koho jste zatím potkali?“ odpověděl reportér a dodal: „No, nikdy nebudou tak dobří jako já! A nedělejte si hlavu! 😉 “

Steinbach odpověděl: „Ale oni slibují večeři korespondentů WH.“

O rok později se zúčastnil Steinbach Večeře korespondentů Bílého domu A recepce pro reportéra – a chlubili se tím v dopise anonymnímu reportérovi CNN.

„Dal jsem tě na mapu a teď mě podvádíš.“ [redacted]napsal reportér CNN v textové zprávě Steinbachovi.

Steinbach odpověděl: „Čekal jsem na vaše pozvání.“

Po akci za 300 dolarů za vstupenku poslal Steinbach reportérovi e-mail s názvem „The Great Night“, který obsahoval fotografii neznámé osoby stojící s reportérem před nápisem Asociace korespondentů Bílého domu.

„Děkuji, že jste se s námi minulou noc poflakovali.“ [redacted] A skvěle jsem se bavil. A také vám děkujeme, že jste nás odvezli. To bylo hezké. Vím, že to bylo [sic] Velmi rušný rok, ale když se zpomalí a když je pěkné počasí, rádi si to užíváme [sic] nebo pijte s sebou a [redacted] Buď někde ve městě, nebo u nás doma,“ stálo částečně v e-mailu.

Kromě večeře měl Steinbach v letech 2014 až 2017 ve Washingtonu několik obědů s novináři, mimo jiné v Asia Nine, Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse, Elephant & Castle a Oyamel Cocina Mexicana.

„OIG poznamenává, že nebyl schopen určit, kdo platil za nápoje nebo jídlo během těchto společenských akcí,“ uvádí zpráva.

V rámci vyšetřování provedl Úřad generálního inspektora rozhovor s „vyšším úředníkem FBI“ ohledně zásad kontaktu s médii.

Úředník vyšetřovatelům řekl, že jim to řekl Steinbach Pak režisér James Comey „Snažil se změnit způsob, jakým FBI jedná s médii.“

„Myslím, že ředitel Comey více než kterýkoli jiný režisér, kterého jsem kdy slyšel, plně pochopil koncept, že jsme jen tak dobří, jak dobří je naše schopnost naslouchat informacím s lidmi,“ řekl vysoký úředník.

„A když stáhnete své pověřovací listiny, musí to něco znamenat. A jediný způsob, jak to udělat, je mít důvěru. A jediný způsob, jak získat důvěru, je mít dobrou vůli a média jsou toho součástí, ne?“ dodali .

Steinbach, který nereagoval na žádost o komentář, odstoupil z FBI v únoru 2017 a odmítl být vyslechnut v rámci vyšetřování OIG.

Zpráva uvádí, že hlídací pes dospěl k závěru, že Steinbach porušil federální předpisy a protokol FBI a jeho zjištění budou předána FBI.

„Trestní stíhání bylo zamítnuto,“ dodává zpráva.