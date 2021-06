Kypr propaguje v oranžové kategorii Rakousko, Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Itálii a Polsko

Kyperské ministerstvo zdravotnictví povýšilo Rakousko, Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Itálii a Polsko z červené kategorie na oranžovou, a to na základě nového hodnocení epidemiologických rizik v těchto zemích. Nové změny vstoupí v platnost ve čtvrtek 3. června.

Kanada a Kuvajt byly rozhodnutím kabinetu od 1. června také přidány na seznam třetích zemí v kategorii červených.

Podle ministerstva zdravotnictví Evropská unie a Evropský hospodářský prostor (včetně Islandu, Lichtenštejnska a Norska, Švýcarska) klasifikují země na základě hodnocení Evropských středisek pro kontrolu a prevenci nemocí (ECTC) do zelené, oranžové a červené zóny. .

Pro třetí země (Spojené království, Rusko, Ukrajina, Izrael, Libanon, Spojené arabské emiráty, Jordánsko, Saúdská Arábie, Egypt, Bělorusko, Katar, Srbsko, USA, Arménie, Gruzie, Bahrajn) a Kanada od 1. června Země zahrnuté v aktualizovaném Seznam doporučení Evropské rady č. 2021/89 o postupném ukončení dočasných omezení cestování mimo EU v rámci EU je ministerstvem zdravotnictví klasifikován epidemiologicky a je klasifikován jako zelený, oranžový a červený.

Následující klasifikace zemí založená na hodnocení epidemiologického rizika je velmi silná a lze ji kdykoli změnit, když se epidemiologické údaje mění s vývojem nemoci. Z tohoto důvodu budou oznámena nová data a seznam zemí bude často aktualizován.

Země zeleného typu – země s nízkým rizikem v současné fázi

Země EU: Malta

Země EHP: Island

Třetí země: 1) Austrálie, 2) Nový Zéland, 3) Singapur, 4) Saúdská Arábie, 5) Jižní Korea, 6) Izrael.

Je důležité si uvědomit, že cestující ze zelených zemí nepotřebují testovací certifikát COVID-19 ani se neizolují.

Oranžové země – země s nízkým rizikem, ale s vysokou nejistotou ve srovnání se zeleným typem

Členské státy EU: 1) Portugalsko, 2) Irsko, 3) Finsko, 4) Rumunsko, 5) Rakousko, 6) Bulharsko, 7) Česká republika, 8) Maďarsko, 9) Itálie, 10) Polsko

Země schengenského prostoru: Norsko

Třetí země: 1) Čína (včetně Hongkongu a Macaa), 2) Spojené království, 3) Spojené státy

Je důležité si uvědomit, že cestující z oranžových zemí musí do 72 hodin od odletu podstoupit laboratorní test PCR a mít certifikát potvrzující negativní výsledek PCR.

Rovněž bylo objasněno, že cestující ze zemí Orange mohou být po příjezdu do republiky podrobeni molekulárním testům, které spadají do následujících kategorií:

Kyperskí občané a rodinní příslušníci (cizí manžel nebo manželka a děti do jejich věku),

Osoby oprávněně pobývající v republice,

Osoby oprávněné ke vstupu do republiky podle Vídeňské úmluvy,

Osoby, které neposkytují služby laboratorního testování v zemích bydliště (oranžový typ), bez ohledu na státní příslušnost, na základě oznámení Ministerstva zdravotnictví Kyperské republiky

Je pozoruhodné, že náklady na vyšetření ponesou oni a navíc budou tyto osoby ponechány samy, dokud nebudou poskytnuty výsledky zkoušky.

Červené země – země se zvýšeným rizikem ve srovnání se zelenými a oranžovými odrůdami:

Členské státy EU jsou: 1) Belgie, 2) Francie, 3) Chorvatsko, 4) Lucembursko, 5) Španělsko, 6) Řecko, 7) Nizozemsko, 8) Dánsko, 9) Slovinsko, 10) Estonsko, 11) Lotyšsko, 12) Litva, 13) Švédsko, 14) Německo 15) Slovensko <> Malé státy: 1) Andorra, 2) Monako, 3) Vatikán, 4) San Marino

Členové schengenského prostoru: 1) Švýcarsko, 2) Lichtenštejnsko,

Třetí země: 1) Rwanda, 2) Rusko, 3) Spojené arabské emiráty, 4) Ukrajina, 5) Jordánsko, 6) Libanon, 7) Egypt, 8) Bělorusko, 9) Katar, 10) Srbsko, 11) Arménie., 12) Gruzie, 13) Bahrajn, 14) Thajsko, 15) Kanada, 16) Kuvajt.

Kyperskí občané a rodinní příslušníci (cizí manžel nebo manželka a děti do jejich věku),

Osoby oprávněně pobývající v republice,

Osoby oprávněné ke vstupu do republiky podle Vídeňské úmluvy.

V takovém případě musí být osoby ve výše uvedených kategoriích 1-3 po příjezdu izolovány po dobu 72 hodin a na konci 72 hodin musí být na vlastní náklady podrobeny dalšímu testu PCR. Pokud je opakovaný test negativní, mohou se přestat izolovat. Výsledky testu by měly být zaslány na následující e-mailovou adresu: [email protected]

Země šedého typu (zvláštní oprávnění):

Země neuvedené ve výše uvedených kategoriích (zelená, oranžová a červená) patří do šedé kategorie (zvláštní povolení). U šedých zemí je vstup do Kyperské republiky povolen pouze pro následující kategorie:

Kyperskí občané a rodinní příslušníci (cizí manžel nebo manželka a děti do jejich věku),

Evropští občané a občané Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarsko,

Osoby oprávněně pobývající v republice,

Osoby oprávněné ke vstupu do republiky podle Vídeňské úmluvy,

Pokaždé, když je změněna, je definována v izolačním příkazu (č. 9) z roku 2021, který umožňuje třetím státním příslušníkům vstoupit do Kyperské republiky na základě zvláštního povolení republiky.

Je pozoruhodné, že cestující ze zemí tohoto typu musí podstoupit laboratorní test v certifikované laboratoři do 72 hodin od odletu na Kypr a mít certifikát s negativním výsledkem PCR. S výjimkou výše uvedeného typu 2 mohou být zbývající cestující po příjezdu do Kyperské republiky na vlastní náklady podrobeni laboratorní zkoušce.

Cestující, kteří přijíždějí do Kyperské republiky od šedého typu (zvláštní povolení), musí být povinně izolováni nebo povinně izolováni po dobu čtrnácti (14) dnů nebo alternativně sedm (7) dnů v povinné sebeizolaci nebo povinné izolaci pro jiného Govt-19 test na jejich 7. den (jejich na vlastní náklady) a výsledek je negativní. Výsledky testu by měly být zaslány na následující e-mailovou adresu: [email protected]

Všichni cestující, bez ohledu na typ země, jsou povinni podat žádost o letenku na Kypr do 24 hodin od odletu. Kromě toho bude proveden vzorový molekulární laboratorní test cestujících ve vybraných letadlech, aby se zajistilo veřejné zdraví a sledovala epidemiologická situace.

Je pozoruhodné, že klasifikace výše uvedených zemí vstoupí v platnost od 13. května 2021.

Podmínky pro očkované cestující

Ministerstvo zdravotnictví objasňuje, co se bude od 10. května vztahovat na očkované cestovatele do Kyperské republiky:

Držení platného osvědčení o vakcíně pro COVID-19 bez ohledu na státní příslušnost a vstup na Kypr ze zahraničí bez ohledu na zemi odeslání jsou osvobozeni od vstupní daně pro laboratorní testy, stejně jako udělená povinnost: jsou splněny následující podmínky :

1. Mějte platný očkovací certifikát z následujících zemí: (i) členské státy EU (včetně Kypru); ii) země Evropského hospodářského prostoru (Island, Lichtenštejnsko, Norsko); iii) Švýcarsko, iv) Izrael, v) Spojené království, vi) Rusko, vii) Spojené arabské emiráty, viii) Saúdská Arábie, ix) Ukrajina, x) Jordánsko, xi) Libanon, ( xii) Egypt, (xiii) Bělorusko, (xiv) Srbsko, (xv) Katar, (xvi) Bahrajn, (xvii) USA, (xviii) Arménie, (xix) Gruzie, (xx) Kanada a (xxi) Kuvajt.

2. Byli očkováni jednou z vakcín schválených Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (Pfizer / Bioendech, AstraZeneca, Moderna, Johnson) nebo vakcínou Sputnik V a dokončili proces očkování.

Je důležité si uvědomit, že v případě dvoudávkových vakcín musí být osoba očkována v obou dávkách, zatímco v případě vakcíny Johnson (jednorázová vakcína) musí mezi dávkou a datem očkování uplynout 14 dní. očkování. Cestování. Více informací je k dispozici na https://cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers.