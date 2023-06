Česká Poslanecká sněmovna v předběžném hlasování podporuje obrannou smlouvu se Spojenými státy

PRAHA (Reuters) – Dolní komora českého parlamentu ve středu v předběžném čtení důrazně podpořila obrannou smlouvu se Spojenými státy, spojencem v NATO, s tím, že pakt bude ratifikován v příštích týdnech či měsících.

Dohoda o obranné spolupráci (DCA) stanovuje rámec pro potenciální vojenskou přítomnost USA v České republice, řeší otázky od jurisdikce nad cizími silami až po otázky životního prostředí nebo pravidla provozu vozidel.

Neznamená to ale žádné konkrétní rozhodnutí ohledně americké vojenské přítomnosti nebo zřizování zahraničních vojenských základen. To by podléhalo samostatné dohodě a schválení parlamentem a v tuto chvíli není na pořadu jednání.

Česká republika byla 25. členskou zemí NATO, která takovou dohodu uzavřela.

„V době, kdy brutální vojenská agrese Ruska pokračuje blízko našich hranic, je v bezpečnostním zájmu České republiky prohloubit obrannou spolupráci se Spojenými státy,“ řekla ministryně obrany Jana Černochová, když rada zahájila rozpravu. Úterý.

Smlouva bude předložena výborům před závěrečným hlasováním, které by mohlo přijít v červenci, a před ratifikací v Senátu.

