Paula Surinová • Ředitelka pro interiéry

04/09/2021 – Slovenská dokumentaristka pojednává o svém nadcházejícím fiktivním debutu, který se točí kolem kolektivní úzkosti, idealizovaných a bezpečných prostor a intimity.

Plastický umělec, spisovatel a slovenský dokumentarista Paula Inorinová Nedávno představila svůj první dlouhodobý projekt, Vnitřnosti, na Industry Days MFF Febiofest Bratislava 2021 (Viz zpráva). Ďurinová spoluzakládala Živý dokument Organizátor, který vyrábí a propaguje krátké dokumenty od roku 2010.

Cineuropa: Svůj osobitý debut jste definovali jako kreativní dokument o kolektivní úzkosti, pramenící ze života v moderním kapitalismu. Můžete to dále rozvinout? Tento Titul?

Paula Inorinová: idea Vnitřnosti Má mnoho inspirativních pozadí. První je moje osobní zkušenost s úzkostí a syndromem vyhoření a individuální terapie. Druhým je můj paralelní zájem o různé podpůrné skupiny a současnou filozofii. Uvědomil jsem si, že úzkost a stres nejsou jen individuálním stavem, ale součástí většího problému ovlivněného životem v rychle se rozvíjející společnosti založené na výkonu. To vede k úzkostlivým odpovědím, z nichž mnohé jsou spojeny s nestabilitou, očekáváními kolem obtížně dosažitelných úspěchů a vlastním tlakem, který často vede k rozvoji viny.

Film staví na mých osobních zkušenostech a prostřednictvím příběhu mnoha lidí přináší do popředí různé populární a umělecké postupy, které mají terapeutický a další radikálnější potenciál. Pro skupinové scény připravujeme cvičení, kde pracujeme verbálními, fyzickými, kontemplativními nebo imaginativními metodami. Některé z nich jsou založeny na vyprávění příběhů inspirovaných feministickými skupinami zvyšujícími povědomí.

Jak jste si vybrali hrdiny?

Inspirováni stávajícími skupinami podpory a léčby jsme se rozhodli zvolit novou skupinu lidí. Chceme se ujistit, že skupina bude spolupracovat, zatímco jste ponořeni do emocionálního procesu filmu. Důležitým klíčem k tomu je, že jejich životní příběh a současná situace musí odrážet konflikty, které způsobují stres a úzkost. Máme mnoho hrdinů z různých prostředí. Všichni jsou velmi silní a sofistikovaní – skuteční, zvědaví a vtipní. Ale do jaké míry je to výkon a do jaké míry mechanismus přežití? To je to, co bych chtěl zveřejnit. Zaměstnanci a zaměstnanci jsou v drtivé většině žen

Zmínil jsi, že jdeš na Používejte metody skupinové terapie, jako je LARP. Bude film obsahovat sociální experiment vnové Signál?

Na film lze pohlížet jako na sociální experiment, i když je čerpán z výzkumu podpůrných skupin, bezpečných kariérních prostor a souhlasu. Chceme být otevřeni svým hrdinům a zajistit, aby jejich hranice byly v průběhu celého procesu respektovány. Plánujeme pracovat s Susan Plowitz, Fyzik a návrhář her LARP. Hraní rolí je zajímavým nástrojem, pokud chcete poznat člověka z jiné perspektivy. Ve specifickém scénáři hry mají svou vlastní agenturu při výběru a formování postavy, zkoumání nových způsobů komunikace s ostatními a imaginárním prostředím. Budeme také spolupracovat s českým umělcem Barbory ​​Kleinhamplové, Který často pracuje se skupinami lidí. S Barborou budeme vztahovat platonický fyzický kontakt mezi lidmi se studiem pocitů skupinové úzkosti. Pro každou z těchto aktivit a ve spolupráci s umělci a designéry interiérů vytvoříme jedinečné prostory, které budou charakteristické uměleckým, vizuálním a filmovým způsobem.

Viera ákanyová, ředitelka rovně A Bílá na bílé A Jel Projekt jako prof Textový poradce. Jak bude příběh formován?

Diskuse s Vierou mi pomohly učinit některá kritická rozhodnutí a vyzvaly mě a povzbudily ke studiu několika různých přístupů. Vnitřnosti Film se odehrává ve dvou paralelních realitách: obecná realita města, kde protagonisté zkoumají své životy individuálně a sami sebe zpochybňují, a na určitých utopických místech – nebo v emočních inkubátorech – kde na sebe vzájemně působí. Scény z jejich jednotlivých životů vytvářejí společnou půdu pro jejich porozumění. S ohledem na současnou situaci jsme také diskutovali o tom, jak epidemie zpochybňuje pojmy intimity a anonymity a umožňuje nám uvědomit si své tělo nejen jednotlivě, ale také jako součást kolektivního orgánu naší společnosti.

Plánujete spolupráci Který charakteristický Formální aspekty S S ohledem na The Kinematografie nebo design?

Jednou z nejdůležitějších forem vyjádření je návrh bezpečných prostor – inkubátorů. Nejsou výslovně uvnitř, ale spíše v lese nebo na přirozeném místě ovlivněném změnou klimatu. Tyto prostory přinášejí skupinu do jejich vnitřního světa, nastavují jedinečný rytmus a posilují různé emoce. Mimo tyto inkubátory procházíme městem – místy a situacemi, které mnozí z nás budou znát. Obzvláště jsem nadšený z práce na těchto architektonických prvcích města a utopických prostorů.

Ty jsi Vlastní Uvedeno Filmy Jako jako takový Nesahej na mě A Armáda lásky A The Inspirovalo to díla Aarona Farukiho a Chrise Markera. Kterákoli z těchto inspirací Dostat Účinek Na Vnitřnosti?

Dokumentární film se může překrývat s různými postupy a může fungovat jak v kině, tak ve výstavním prostoru. Politické a esejistické filmy Aarona Farukiho jsou velkou inspirací nejen z hlediska této provázanosti, ale také ve způsobu, jakým sledoval a zobrazoval chování lidí a okolí, které definuje mnoho našich akcí. v Nesahej na mě„Mám pocit, že Adina Pintilie vyvolává podobné otázky ohledně intimity a jejího zobrazení a vychází také z jejích osobních zkušeností. Projekty jako Armáda lásky Inspirovalo mě to k objevení multidisciplinárního potenciálu mého filmu. Společně s produktem Matt SutnikKromě dokumentu plánujeme několik děl: knihu, instalaci na výstavě a sérii workshopů a přednášek. Matig má zázemí ve filmové distribuci a je obeznámen s inovativními přístupy. Naše společná vize tohoto interdisciplinárního přístupu k Vnitřnosti Právě díky tomu jsme obzvláště nadšení pro spolupráci.