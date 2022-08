Sean Cunningham teasuje 13. díl „Pátek 13.“ na příští rok?!

Od posledního vydání uběhlo už celých 13 let pátek 13 film, přičemž franšíza od té doby vede chaotickou právní bitvu. Vše o těchto právních otázkách si můžete přečíst zde, ale podstatou je, že Sean Cunningham, režisér původního filmu, a Victor Miller, scenárista původního filmu, se hádali o to, kdo co ovládá.

V roce 2018 soudce rozhodl, že práva na originál vlastní Victor Miller pátek 13 Scénář ve Spojených státech, rozhodnutí Cunningham nedokázal zvrátit v následujících letech. Cunningham má však dospělou postavu Jasona Voorheese, představenou v pozdějším pokračování, takže na tom budou muset tito dva nakonec pracovat společně.

V opačném případě musí být klíčové prvky franšízy rozděleny mezi obě strany pro jakékoli budoucí projekty, což se zdá jako velký nepořádek, aby to bylo skutečně životaschopné.

Zdá se však, že se velmi brzy něco stane, protože Sean Cunningham aktualizoval svůj životopis na Cameo, aby naznačil, že franšíza brzy ožije…?!

Cameo oficiální životopis ve státech CunninghamShawn S. Cunningham režíroval a produkoval dojemný horor pátek 13a vytvořil ji slavný padouch Jason Voorhees. Film vyprodukoval 12 dílů, z nichž 13 je naplánováno na příští rok. „

Co to znamená? Dosáhli Cunningham a Miller dohody nebo vytvářeli soubor? pátek vlastní projekt? Prozatím je to tajemný vtip, který nás nutí škrábat se na hlavě a přemýšlet, co se sakra děje ve světě Camp Crystal Lake.

