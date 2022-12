Yemi Akinime Daily: Japonský miliardář Yusaku Maezawa si pro lunární cestu SpaceX vybral českého Nigerijce, Odasu

9. prosince 2022

Miliardář v březnu 2021 oznámil, že aby dal talentovanému pipo di příležitost připojit se k am for di trip, oznámil v březnu 2021, že plánuje vybrat osm členů posádky z celého světa.

Yemi AD říká, že pocházím ze středu ničeho, z velmi nepříznivého stavu a udělám si výlet z notinu do měsíce, což je velké povzbuzení pro všechny děti, kterým sloužíme. E say e go povzbudit je, aby sledovali své vlastní sny a podnikli speciální mise dhea, a dis na wetin totori am di most.