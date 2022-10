Test dopadu asteroidu NASA DART zanechal stopu dlouhou více než 6000 mil

agentura NASA Úspěšný test dopadu asteroidu Zdá se, že to vytvořilo pěkný nepořádek. Jako Associated Press Zprávyastronomové používající Southern Astrophysical Research Telescope (SOAR) v Chile zachycení Snímek, který odhaluje, že srážka DARTu s Dimorphosem zanechala stopu prachu a jiných trosek dlouhou více než 6 000 mil. Nebyla to zodpovědná pouze kosmická loď – tlak slunečního záření odtlačil materiál pryč, jako by ohon komety.

Podle výzkumníků se cesta pravděpodobně zvětší. Nakonec by se měl rozšířit až do bodu, kdy je proud prachu téměř k nerozeznání od obvyklých částic plovoucích ve sluneční soustavě. NASA nevyvolala bolesti hlavy pro budoucí sondy a průzkumníky. Vesmírná agentura si vybrala Demorphos (měsíc asteroidu Didymos), protože úmyslná kolize by pro Zemi nepředstavovala hrozbu.

Zachycení bylo víc než jen získání dramatického záběru, samozřejmě. Vědci využijí data shromážděná pomocí SOAR, Astronomical Event Observatory Network a dalších pozorovatelů, aby porozuměli více o kolizi a samotných Dimorphos. Budou určovat množství a rychlost materiálu vyvrženého z asteroidu a zda DART produkoval velké kusy trosek nebo jen jemný prach. To pomůže pochopit, jak může kosmická loď změnit oběžnou dráhu asteroidu a případně zlepšit obranu Země proti zbloudilým kosmickým horninám.