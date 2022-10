Jednou z nejúspěšnějších crossover franšíz všech dob je ‚Alien vs. Predator‘ tento měsíc opouští Hulu

Foto: 20th Century Studios

Přestože existují dvě nejúžasnější stvoření v historii kinematografie, Mimozemšťané vs Predátoři Fanoušci na něj z velké části zapomněli a nyní se chystá brzy opustit dům.

Spojení mimozemšťana a predátora a přinucení je bojovat proti sobě by mělo vytvořit vzrušující akci s mimozemským hororem a predátorským akčně nabitým chaosem, ale ne všechno dopadne tak, jak by mělo. Vstup Mimozemšťané vs Predátoři duologie.

Oba Mimozemšťané vs Predátoři A velmi špatné pokračování Alien vs Predator: Requiem Brzy opustí svůj domov v Hulu, což znamená, že vám zbývají jen dva týdny na to, abyste si užili nezapomenutelné chvíle, jako je kriket z Ve Philadelphii vždy slunečno Bridalene bojují Hmotnost.

Historie vývoje těchto dvou filmů je zajímavější než filmy samotné, protože série začala poté, co Predátor 2 vložil xenomorfní lebku do pamětní místnosti. Odtud Dark Horse vydal několik cross-country komiksů klesající kvality a filmový režisér si pomyslel: „Hej, proč ne?“

poněkud překvapivé, AVP Se zaměřením na praktické efekty a skutečná komba. Natáčení probíhalo z rozpočtových důvodů v České republice a byla postavena skutečná obří pyramida a několik koridorů kosmických lodí. Kdyby to vzniklo dnes, pravděpodobně by před zelené plátno hodili hromadu herců a později by je všechny přidali.

První film také režíroval Paul W. S. Anderson, známý pro upír Filmová série. Stejně jako AVP je také velmi nenáročný, ale s několika silnými nápady. jako pro HmotnostTéměř nic se během toho nestalo a film je tak jasně nasvícený, že si myslíte, že se na něj díváte Dračí dům.

The AVP Dvojice bude na Hulu k dispozici do 31. října.