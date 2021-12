Trenér softbalu Black Sox říká, že COVID „překlenul propast“ mezi profesionálními a amatérskými sporty

Trenér Black Sox Mark Sorenson – mezinárodní hráč softballu od roku 1984 – říká, že propast mezi novozélandskými profesionálními sporty a amatérskými ikonami nebyla nikdy větší kvůli výzvám, které představuje pandemie COVID-19.

Sorenson doufá, že Black Sox bude hrát sérii proti Austrálii v Queenslandu příští rok v květnu, což bude jejich první zápas po téměř třech letech – od červnového mistrovství světa v České republice v roce 2019.

Generální ředitel Tony Giles uvedl, že Softball Nový Zéland a Austrálie „stále plánují“ pro Brisbane, ale „současná omezení na této straně Tasmanu“, zejména požadavek na sedmidenní izolaci po návratu z Austrálie, situaci zhoršily. komplikované pro amatérské sporty, jako jsme my.“ „.

„Naši sportovci budou potřebovat týden volna, aby mohli hrát na této akci, a další týden, aby se izolovali. Poté nás čeká v listopadu velká akce, kde budou potřebovat další tři týdny na přípravu a účast na mistrovství světa.“ “

Sky Sports Dva domácí zápasy zdůraznily vítězství Black Sox nad Austrálií na mistrovství světa v softballu.

WBSC / PlayovTV Trenér Black Sox Mark Sorenson na Mistrovství světa mužů v softballu 2019 – jeho poslední úkol před pandemií Covid-19.

Sorenson řekl, že sportovní ikony, které spoléhají na amatérské hráče, bojují o mezinárodní příležitosti, zatímco profesionální týmy mají kapacitu a finanční podporu, aby se posunuly dál.

„V mé mezinárodní kariéře mi nikdy nebylo jasnější, rozdíl mezi bohatými a chudými, profesionálním a amatérským sportem nebyl nikdy větší. Pandemie tuto propast kvůli okolnostem prohloubila,“ řekl Sorenson.

„Není to jen softball – většina sportů je na podobné lodi. Profesionální sporty jsou stejně adaptabilní jako oni, Warriors, Breakers, Phoenix a další mohou jít dál a jít dál, ale amatérské sporty si to nemohou dovolit. Udělejte to.“ Když jsou Naši kluci na plný úvazek a jsou amatéři, nemůžeme si dovolit vzít jim volno na turné a pak jít na MIQ, až se vrátíme.“

Giles řekl, že další sportovní ředitelé hlásili podobné problémy, ale že „novozélandský sport byl fantastický v jejich komunikaci a vedení ohledně složitosti této situace“.

Řekl, že financování bylo také kritickou otázkou pro amatérský sportovní sektor, který bude netrpělivě čekat na středeční vyhlášení kola financování vysoce výkonných sportů na Novém Zélandu.

World Baseball Softball Council byla dvakrát nucena přeložit Světový pohár mužů v softballu – předběžně se koná v Oaklandu na únor 2021 – a vrátit jej na příští listopad a prosinec.

Sorenson doufal, že v dubnu 2022 uspořádá šampionát napříč Tasmanem v Austrálii, „ale to bylo nyní o měsíc odloženo kvůli pandemii“. Velkou roli sehrál pozdní začátek sezóny v obou zemích, řekl Giles.

Renee McKay/Fotosport Black Sox vrhač Josh Pettit v roce 2017 v Albany Rosedale Park, kde se bude v roce 2022 konat Světový pohár mužů v softballu.

Sorenson řekl, že Black Sox nyní možná čeká příští rok 11měsíční sezóna, která začne v lednu a vyvrcholí mistrovstvím světa na začátku prosince.

„Tam, kde v zimních měsících běžně zavíráme dveře, budeme pokračovat. Kluci si mohou jít na krátkou dobu hrát ven. Více našich chlapů se na to dívá.“

Sorensonovy výzvy ještě znásobuje skutečnost, že 20 z jeho 31členného trenérského týmu Black Sox právě opustilo uzamčení v Aucklandu a minulý týden odehrálo pouze svůj první zápas sezóny – dva měsíce po jejich regionálních protějšcích ve Wellingtonu a Canterbury.

Oakland řekl, že jejich tým „zmeškal předsezónní přípravu“ a „z ničeho nic se dostal do několika zápasů v krátkém čase“. „Bojíme se, že existuje riziko infekce. Nechceme, aby toho udělali příliš brzy a zranili se, to by znamenalo vrátit je zpět do uzamčení.“

107denní odstávka v Aucklandu donutila Black Sox zrušit aktualizace fitness testů, které se uskuteční až v novém roce.

Jason Dordy/Zaměstnanci Daniel Chapman bude pravděpodobně hlavním uchazečem na chodníku na stadionu Black Sox na mistrovství světa 2022.

Nová pravidla systému semaforů také přispěla ke zrušení dvou velkých klubových turnajů v Aucklandu a Wellingtonu, kde Sorenson a jeho asistenti doufali, že budou hodnotit hráče.

Giles je přesvědčen, že reprezentační šampionát National Fastpitch Championships v únoru a Club National Open bude pokračovat v březnu, Sorenson se nyní těší na regionální zápasy, aby členům týmu prodloužil diamantový čas.

Sorenson a Giles řekli, že i když jsou výzvy, kterým čelí amatérské sporty, velké, klíčová je adaptabilita.

„Rád bych si myslel, že to pro nás bylo přínosem, ale teď jsme v jiném světě,“ řekl Sorenson. „Změnilo to naši schopnost dělat věci, které jsme všichni považovali za samozřejmé. Nyní, s omezeními, trochu vynuloval čas. Snažíme se to budovat na úrovni po úrovni, takže máme opravdu silnou základ a jsou připraveni vzlétnout.“