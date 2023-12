Japonský premiér Fumio Kishida má v úmyslu provést čistku ministrů, aby zachránil premiérský post

Očekává se, že premiér Fumio Kishida ve čtvrtek propustí vlivné členy svého kabinetu, když se snaží zachránit svůj premiérský úřad před největším japonským skandálem s politickým financováním za více než tři desetiletí.

Očekávané čistky ze strany stále nepopulárnějšího premiéra ho mají ochránit před dopady rozšiřujícího se vyšetřování nezákonných finančních prostředků. Čtyři ministři, na které se Kishida zaměřil, ve čtvrtek podali demisi.

Analytici uvedli, že manévr, který by dramaticky změnil rovnováhu sil v rámci voličsky dominantní Liberálně demokratické strany, by mohl uspět, pokud by Kishida mohl předělat svou image tím, že se pustí do odvážné politické reformy. Pokud se mu ale nepodaří získat podporu široké veřejnosti, mohl by se rychle stát kulhavým premiérem a riskovat, že bude muset odstoupit dříve, než v září skončí jeho funkční období jako vůdce LDP.

„Neexistuje žádná politická stabilita bez důvěry lidí,“ řekl ve středu Kishida a slíbil, že reformy provede „s pocitem krize“.

Dodal: „Převezmu iniciativu a budu bojovat za reformu způsobu, jakým LDP pracuje, aby se obnovila důvěra v politiku.“

Japonská média uvedla, že žalobci vyšetřují obvinění, že politici Liberálně-demokratické strany, z nichž většina byla členy mocné frakce dříve vedené zesnulým premiérem Šinzó Abem, systematicky nehlásili téměř 500 milionů jenů (3,4 milionu dolarů) z… Politické financování více než pět let.

Někteří analytici uvedli, že praxe skrývání politických fondů je stará více než dvě desetiletí a používá se k podpoře slabších členů Abeho frakce. Zdá se, že postiženy byly i další frakce, přičemž média uvádí, že členové frakce, kterou dříve vedl Kishida, také neoznámili některé politické fondy, ačkoli to státní zástupci nepovažují za systematické.

Otřesu se účastní čtyři ministři a široká škála náměstků ministrů a parlamentních asistentů, včetně hlavního tajemníka kabinetu Hirokazu Matsuna, hlavního mluvčího vlády a ministra obchodu Jasutošiho Nišimury.

Analytici varovali, že čistky ministrů a dalších vysokých stranických úředníků patřících k největší frakci LDP jsou dvousečným mečem. Odstranění Kishidy by mohlo koncentrovat moc pod Kishidou, ale mohlo by to destabilizovat administrativu, která silně spoléhala na podporu Abeho frakce.

Abe byl nejdéle sloužícím premiérem země a v posledním desetiletí formoval japonskou zahraniční a obrannou politiku. Ale jeho překvapivý atentát loni v létě způsobil, že jeho 99členná frakce zůstala bez vůdce a snažila se uplatnit takový vliv, jaký se objevil během éry Abeho.

Skandál s financováním přispěl k popularitě Kishidy, která byla již tak nízká kvůli nespokojenosti veřejnosti s rostoucími životními náklady a obavami, že premiér zvýší daně, aby financoval plánované zvýšení výdajů na obranu a péči o děti.

Podle průzkumu veřejnoprávní televize NHK minulý víkend klesla podpora veřejnosti pro vládu Kishida na 23 procent, což je nejméně od roku 2012 ze všech premiérů.

Zatímco nespokojení členové Abeho frakce se mohou snažit podkopat Kishidu, Takao Toshikawa, šéfredaktor politického zpravodaje Insideline, řekl, že skandál s financováním by mohl být pro premiéra výhodný, protože LDP by byla kritizována veřejností, pokud by vyšla na veřejnost. Zapojilo se do frakčních bojů.

„Mnoho lidí říká, že premiér Kishida se blíží k posledním dnům své vlády, ale já si ve skutečnosti myslím, že vydrží,“ řekl Toshikawa.

Naznačil, že jedním ze scénářů by bylo, že Kishida vypíše předčasné volby příští rok v březnu a během své volební kampaně se zavázal ukončit frakční politiku Liberálně demokratické strany. Pokud se mu nepodaří obnovit jeho popularitu, může být on a jeho vláda nuceni hromadně odstoupit po schválení rozpočtu na konci fiskálního roku v březnu.

Vliv frakcí LDP se od poloviny 21. století zmenšil, protože moc byla konsolidována pod Úřadem předsedy vlády. Volební reformy v polovině 90. let také omezily roli frakcí při financování volebních kampaní.

Mnoho členů parlamentu se ale stále přidává do frakcí, protože zůstávají vlivní při přidělování ministerských a jiných stranických funkcí. Frakční žokejství zůstává prominentním rysem života v tokijské politické čtvrti Nagatacho a bylo ústředním bodem vedení LDP a japonské poválečné politiky.

Analytici přirovnali současnou situaci ke skandálu Recruit stock-for-political favors z konce 80. let.

Masatoshi Honda, politický analytik a akademik, řekl, že Kishida může skandál přežít, ale pouze proto, že ostatní vysoce postavení členové LDP by nechtěli převzít moc v době tak hlubokých politických zmatků.

„Domnívám se, že důvodem jeho nízké popularity je to, že zatím není jasné, co chce premiér Kishida udělat,“ řekl Honda. „Ale ironicky, pokud se jako téma objeví politická reforma, mohlo by mu to vlastně dát šanci na návrat.“