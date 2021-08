Nick Norse zůstane trenérem kanadského mužského basketbalového týmu na olympijských hrách v Paříži

Okamžiků, kdy Nick Norse sledoval olympijské hry v Tokiu, bylo tolik, že si nemohl představit, že by tam hrála Kanada.

Sestra a kanadský basketbalový tým mužů museli sledovat olympiádu zpovzdálí poté, co se Kanadě nepodařilo kvalifikovat, ale trenér řekl, že vidět kontinuitu, nasazení a zakořeněnou kulturu excelence v týmech, které dorazily do Tokia, vedlo k důležitým rozhovorům s jeho hráči.

V pondělí podepsala zdravotní sestra smlouvu na tři roky jako hlavní trenér Kanady do olympijských her v Paříži 2024. Podobné angažmá by si přál i od špičkových kanadských hráčů.

“Určitě tam byly nějaké okamžiky touhy.” [in Tokyo]”Myslím, že kdykoli koučujete tým a vidíte týmy, které stále hrají, myslíte si, že ‘můžeme být v té hře’,” řekla sestra. I když je to play -off NBA a vy tam sedíte přemýšlel: „Člověče, mohli bychom být v tom zápase.“ Něco z toho se rozhodně dělo.

“Ale nejzajímavější pro mě byla spousta textových zpráv s hráči, kteří právě hráli ve Victorii (na posledním kvalifikačním turnaji FIBA), mluvili jsme o týmech, které jsou spolu už nějakou dobu a stále jsme viděli to samé.” . ”

54letý hráč byl jmenován hlavním trenérem Kanady v roce 2019, ve stejném roce vedl Toronto Raptors v jejich historickém běhu mistrovství NBA. Díky nejlepší hloubce NBA v kanadské historii byla naděje mužského národního týmu před Tokiem na historickém maximu.

Kanadské naděje se ale vypařily v prodloužení 103-101 na Česko v semifinále kvalifikace poslední šance. Toto zlomené srdce skončilo tři bláznivé roky, kdy se otočily dveře více než 30 hráčů, kteří pomohli Kanadě kvalifikovat se na mistrovství světa 2019 v Číně.

Kanada se mohla kvalifikovat do Tokia v Číně, ale s pouze dvěma hráči NBA – Corey Josephem a Jimem Birchem – na tomto seznamu Kanada skončila zklamáním 21.

I když existují zjevné části her, které kvůli konfliktům vyhladí hráče NBA, jako jsou úvodní okna play -off mistrovství světa v listopadu a únoru, Nurse by si přála, aby se základní skupina nejlepších národních hráčů zavázala hrát alespoň další dva. léta společně.

„Nebudou to otočné dveře, bude to opak toho, co jsme dělali poslední tři roky,“ řekla sestra.

I když trvalo dva dny, než se srdcervoucí eliminace potopila, „cesta do Paříže začala asi 48 hodin po Viktoriině olympijském kvalifikačním turnaji,“ řekla sestra.

budování kultury

Klíčem k maximalizaci talentu Kanady je podle něj tříletý závazek trenérského personálu a hráčů.

„Část toho, co tady budujeme, je ta kultura, spousta těch zemí má kulturu, kde si tihle kluci spolu hrají, drží se spolu, spojují se a je pro ně hraní jako bratrstvo,“ říká sestra řekl.

Sestra řekla, že během týdnů od Viktorie viděl, jak se nasazení hráčů zvyšuje. Během letní ligy NBA se v Las Vegas setkal s 11 kanadskými hráči.

Sestra uvedla, že nedostatek chemie v Kanadě, zhoršený novým koronavirem a neschopností cestovat před kvalifikací na jakékoli exhibiční hry, je proti České republice evidentní.

„Zasloužili si vyhrát,“ řekl. “Tito stejní lidé se zavázali hrát několik let spolu … Můžete cítit chemii, můžete cítit spojení, můžete cítit pouto, které měli, a to je v basketbalu velmi důležité.”

Komunikace sestry s hráči se točila kolem základní skupiny hráčů a odhodlání hrát spolu každé léto. Cílem by bylo uchytit se v Paříži na mistrovství světa 2023, než nechat to znovu na play-off poslední šance.

Rowan Barrett, generální manažer kanadského basketbalového programu pro muže, řekl, že po Viktorii a olympijských hrách v Tokiu přinesl velkou lekci, jak se naučit udržovat konzistenci. Klíčový byl podpis sestry na prodloužení.

„Jako hlavní trenér seniorské reprezentace mužů je naším cílem postavit tento tým na stupně vítězů tím, že využijeme této zlaté éry fotbalu v Kanadě." Nick Norse sdílí své myšlenky na to, k čemu to bude trvat tři roky

„Díky rozmanitosti naší mezinárodní hry s našimi profesionály po celém světě a v NBA má Nick tyto zkušenosti,“ řekl. „Nick je evidentně úspěšný trenér, ale také si myslím, že to, co jsme ho viděli hrát, je kontinuita, která je zásadní pro úspěch každého týmu.“

Kanadský tým jel na mistrovství světa v Číně 2–3 a poslední šanci v kvalifikaci si nechal jako poslední naději na tokijském molu. Poté kanadský tým osmi hráčů NBA, včetně RJ Barretta, Andrewa Wigginsa a Nickela Alexandra Walkera, upustil v semifinále smutek.

„Když mi Rowan a Glenn[Grunwald, kanadský basketbalový prezident a generální ředitel]před dvěma lety dali tuto práci a řekli:‚ Vezměte nás na pódium ‘, to je pro mě vzorec,“ zopakovala sestra svůj závazek. „Získejte ten talent a držte ho pohromadě, nechte tento tým dosáhnout svého potenciálu a pak můžeme nechat žetony spadnout tam, kde se jim to trochu povede.“

Kanadští muži se olympijských her neúčastnili od roku 2000 v Sydney.

Kanadský tým žen se na olympijských hrách v Tokiu objevil potřetí za sebou, ale utrpěl zármutek jiného druhu. Po dosažení čtvrtfinále v Londýně v roce 2012 a Riu v roce 2016 se Kanada nedostala přes skupinovou fázi v Japonsku.