Hubbleův teleskop našel „kosmickou klíčovou dírku“ hluboko ve vesmíru a my jsme v úžasu: ScienceAlert

Pokud jde o drama a úžasné obrázky Pokud jde o vesmír, jen málokdo dokáže zvládnout to, co vypadá jako obraz, no, vůbec nic: fascinující obraz toho, co se zdá být dírou ve struktuře vesmíru, pořízený Hubbleovým vesmírným teleskopem NASA/ESA.

Jev, který je odborníky popsán jako „kosmická klíčová dírka“, jev, který dalekohled zachycuje, je to, co je známé jako reflexní mlhovina – kus trosky, který po sobě zanechal formování novorozené hvězdy, nebo v tomto případě malého, vícenásobného hvězdného systému známého jako V380 Orionis v souhvězdí Orion.

Přízračné nebeské těleso, které zde vidíte, nazývané NGC 1999, se nachází asi 1350 světelných let od naší planety; Nedaleko je mlhovina v Orionu – hvězdná rostlina obrovské velikosti, která je shodou okolností nejbližší svého druhu Zemi.

Tato mezera uprostřed Reflexní mlhoviny je skutečně prázdnou částí vesmíru, i když astronomové původně mysleli, že by to mohlo být poke ball: hustý, studený mrak skládající se z plynu, částic a prachu, který zdánlivě zakrývá světlo v pozadí.

Kolem díry můžeme vidět oblak prachu odrážející světlo z hvězdy V380 Orionis, který je vidět poblíž středu kosmické klíčové dírky. Odtud pochází název reflexní mlhovina, mlhovina znamená latinsky „mrak“ nebo „mlha“.

vesmírné agentury popsaný jako „Jako mlha svíjející se kolem pouliční lampy,“ ale v tuto chvíli je příčina obrovské mezery uprostřed mraku neznámá. Pokud bychom však natáčeli sci-fi film, mohli bychom říci, že je to perfektní příležitost pro přílet mimozemšťanů – nebo ideální místo pro vytvoření portálu do jiného světa.

Poté, co byl poprvé chycen 2. Wide Field Planetary Camera Na HST v roce 1999 byl snímek monitorován dalekohledy včetně Evropské vesmírné agentury Herschelova vesmírná observatoř. Výsledný obrázek a příběh za ním je skutečně týmovou prací mnoha nástrojů.

Hubble zachycuje hvězdy a galaxie kolem nás již více než 30 let a je stále silný. Viděli jsme to nedávno Udělejte to pěkně zblízka z mlhoviny v Orionu a Snímek podivného „zrcadla“ galaxie Vytvořeno gravitační čočkou.

Dalekohled je samozřejmě o více než jen o krásných snímcích – pomáhá vědcům prohloubit jejich pochopení vesmíru, ať už je Objevování nových asteroidů nebo Předvídání smrti slunce.

Více obrázků z Hubblea si můžete prohlédnout na Web ESA Hubble.