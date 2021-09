Podpis West Hamu Alex Krall přesouvá české protějšky Thomase Suzka a Vladimíra Kufala do Londýna

(POOL / AFP přes Getty Images)

Nový West Ham Podpis vysvětlil roli Alexe Crawla Thomas Soosek A Vladimír Kufal Přemluvil ho, aby se připojil k klubu, a hrál.

Český záložník, který je v současné době v mezinárodní službě se svým novým týmem Hammers, k tomu dokončil termínovou půjčku. Londýnský stadion Spartak z Moskvy.

Procházet, čí Pokud v této sezóně proběhne určitý počet startů, přesun dluhu bude trvalýDlouhodobý cíl Davida Moyese Scott by měl dychtivě přidat hloubku před svým středem hřiště Evropská liga Kampaň v této sezóně.

Třiadvacetiletý hráč je po návratu Moyese do klubu třetí z bývalých Slavie Brock a českého hráče. .

Na otázku o zapojení jeho soudruhů Crawl odpověděl: „Ano, Thomas a Vlad jsou mými druhými agenty. Samozřejmě hodně pomohli a já jsem velmi rád, že mohu spolu s West Hamem ukázat své kvality.

„Říkali, že je to dobré město, lidé v Londýně žijí pro fotbal a vy opravdu cítíte atmosféru před zápasy, které se odehrávají na hřišti, je to jiné než v jiných ligách nebo zemích, takže to cítím.“

Vzhledem k tomu, že Deklon Rice a Suzek v minulé sezóně excelovali ve středu pole, čelil Crawl bitvě, aby se prosadil, ale Hammers chtěli v této sezóně posílit svůj tým o další zátěž Evropské ligy.

Šance budou i na domácí trofeje, West Ham tento měsíc ve třetím kole Ligového poháru remizoval s Manchesterem United.

Na otázku, co přinese do strany, Crawl řekl klubovému webu: „Myslím si, že je dobrý pohyb s míčem i bez něj, snaží se být na správných místech. Myslím si, že je to hráč, který chce svoji hru neustále zlepšovat, myslím si, že jsem dobrý v regeneraci výzev a míčů, takže toto chci ukázat v Premier League za West Ham.

