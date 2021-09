COVID: Nevyzkoušení učitelé v Izraeli nemohou od 3. října pracovat

Ministerstvo školství ve čtvrtek oznámilo, že učitelé v Izraeli, kteří nebyli očkováni nebo kteří byli vyléčeni a odmítli test absolvovat, nebudou od 3. října moci pracovat.

Kromě toho, že nesmějí být ve školních prostorách, nebudou také moci provádět dálkové studium a nebudou placeni.

Dříve dnes generální ředitel ministerstva zdravotnictví profesor Nachman Asch řekl, že neočkovaní jedinci stres Izraelský nemocniční systém.

cnxps.cmd.push (funkce () {cnxps ({playerId: ’36af7c51-0caf-4741-9824-2c941fc6c17b’}). render (‘4c4d856e0e6f4e3d808bbc1715e132f6’);});

if (window.location.pathname.indexOf (“656089”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “none”;} else if (window.location.pathname.indexOf (“/israel -news/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘název widgetu’, ‘0011r00001lcD1i_12258’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);} else if (window.location.pathname.indexOf (“/ health-and-wellness/”)! = -1) {document.getElementsByClassName (“divConnatix”)[0].style.display = “Žádný”; var script = document.createElement (‘skript’); script.src = “https://player.anyclip.com/anyclip-widget/lre-widget/prod/v1/src/lre.js”; script.setAttribute (‘pubname’, ‘jpostcom’); script.setAttribute (‘název widgetu’, ‘0011r00001lcD1i_12246’); document.getElementsByClassName (‘divAnyClip’)[0].appendChild (skript);}

V Izraeli v posledních několika dnech docházejí ECMO – speciální ventilátory schopné nahradit práci plic i srdce pacienta – hlavně proto, že není dostatek personálu, který by je obsluhoval.

„Nedostatek je způsoben především nedostatkem zdravotnického personálu, zejména na jednotce intenzivní péče,“ řekl Asch izraelskému zpravodajskému webu Ynet. “Stále hledáme místo pro každého, ale pokud se čísla zvýší, budeme muset učinit těžká rozhodnutí.”

„Vážná nemocnost dnes převládá hlavně mezi neočkovanými; přetěžují nemocnice,“ dodal.

Generální ředitel ministra zdravotnictví Nachman Asch se účastní tiskové konference o koronaviru v Jeruzalémě 29. srpna 2021 (Kredit: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90)

Ve čtvrtek ráno měl Izrael 723 kriticky nemocných pacientů, což je podobný počet jako v předchozích dnech, z nichž 253 je v kritickém stavu a asi 200 na ventilátorech.

Podle zpráv izraelských médií je v zemi asi 50 zařízení ECMO, v současné době s kapacitou více než poloviny z nich používají pacienti s koronou.

Zatímco více než šest milionů lidí dostalo alespoň jednu injekci a přibližně 3,12 milionu lidí již dostalo posilovací dávku, stále existuje přibližně 900 000 lidí způsobilých pro vakcínu, kteří se rozhodli ji nedostat.

Ve středu bylo identifikováno asi 5 921 nových případů, přičemž 5,6% ze 113 000 testovaných lidí se vrátilo s pozitivním výsledkem.

Počet denních případů se za poslední dva týdny kvůli tomu výrazně lišil Účinek Od prázdnin se počet provedených testů pohybuje od 55 000 do 185 000. Výsledkem bylo méně než 3 000 až více než 10 000 nosičů viru identifikovaných během jednoho dne.

“Musíme se podívat na omezující shromáždění: kabinet by si měl sednout a prodiskutovat to,” řekl Ash. „Pokrýval jsem velká shromáždění, a to i na fotbalových hřištích, takže uvnitř nebylo více než 400 lidí a venku 500 lidí.“