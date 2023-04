V dalekém východním Rusku vybuchla sopka, která zasypala vesnice popelem

Shiveluch vybuchne na ruském Dálném východě

Ash vystřelí 20 km do nebe

Obrovský mrak popela v dalekém východním Rusku

Bylo vydáno varování před letem

Obyvatelé procházejí závějemi popela

Na nejvýchodnějším poloostrově Kamčatka v úterý vybuchla jedna z nejaktivnějších ruských sopek, která vyvrhla na oblohu obrovský oblak popela, zasypala vesnice v závějích šedého sopečného prachu a způsobila explozi sopky. Výstraha letectví.

Sopka Shivluch vybuchla krátce po půlnoci a svého vrcholu dosáhla asi o šest hodin později a podle kamčatské pobočky Geofyzikálního průzkumu Ruské akademie věd vychrlila oblak popela přes 108 000 kilometrů čtverečních (41 699 čtverečních mil).

Ze sopky tryskala láva, tající sníh spustil varování před prouděním bahna podél nedaleké dálnice, zatímco vesnice byly pokryty závějemi šedého popela až do hloubky 8,5 cm, nejhlubší za 60 let.

Obrázky ukázaly, že mrak rychle stoupá nad lesy a řekami na Dálném východě a vesnicemi pokrytými popelem.

„Popel dosáhl výšky 20 kilometrů, mrak popela se přesunul na západ a došlo k velmi silnému pádu popela na okolní vesnice,“ řekla Danila Cheprov, ředitelka Kamčatské pobočky geofyzikálního průzkumu.

„Vulkán se na to připravoval nejméně rok… a proces pokračuje, i když se nyní trochu uklidnil,“ řekl Cheprov.

Na rozsáhlém ruském poloostrově Kamčatka, který vybíhá do Tichého oceánu severovýchodně od Japonska, žije asi 300 000 lidí.

Sopka, jedna z největších a nejaktivnějších na Kamčatce, nyní pravděpodobně ustoupí, řekl Čeprov, i když varoval, že nelze vyloučit další velké oblaky popela. Čeprov řekl, že proudy lávy by se neměly dostat do místních vesnic.

[1/6] Pohled zachycující auta pokrytá sopečným prachem po erupci sopky Shivluch v osadě Klyuchi na poloostrově Kamčatka, Rusko 11. dubna 2023. Oficiální stránka Olega Bondarenka, ředitele okresu Ust-Kamčatskij / Publikováno přes REUTERS

Bezprostředně nebyly hlášeny žádné oběti, ačkoli vědci uvedli, že sopka stále vybuchuje 15 hodin po začátku erupce.

Závěje popela

Kamčatský tým pro reakci na sopečnou erupci (KVERT) vydal pro letectví červené oznámení, v němž uvedl, že „probíhající činnost může ovlivnit mezinárodní a nízko letící letadla“.

Některé školy na poloostrově, asi 6800 kilometrů východně od Moskvy, byly uzavřeny a obyvatelům bylo nařízeno zůstat doma, uvedl v příspěvku na Telegramu ředitel okresu Usť-Kamčatskij Oleg Bondarenko.

„Kvůli tomu, co jsem tu právě viděl na vlastní oči, by bylo nemožné, aby děti chodily do školy, a obecně je přítomnost dětí zde sporná,“ řekl Bondarenko.

Řekl, že obyvatelům byla obnovena elektřina a byla jim dodána pitná voda.

Shiveluch zažil odhadem 60 velkých erupcí za posledních 10 000 let, přičemž poslední v roce 2007.

Skládá se ze dvou hlavních částí, z nichž nejmenší – Young Shiveluch – byla v posledních měsících velmi aktivní, hlásí vědci, s vrcholem 2800 metrů (9186 stop) vyčnívajícím z 3283 metrů starého Shiveluchu.

