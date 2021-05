Trávení demokracie: Týden neliberálních bojů, vyhrožování stíháním a pěsti přes chodbu

Obchod je v České republice v troskách; Politická divergence jako covid versus skepticismus v Evropě

Odhalení 17. dubna odhalilo, že za explozemi v českém muničním skladu Vrptis v roce 2014 stálo Rusko, které pokračovalo ve zkáze. Seznam Gate v pondělí odhodil vlastní bombu zprávou, že místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamask dříve plánoval využít cestu z 19. dubna do Moskvy k zobrazení pohřbu pražských výsledků výměnou za milion dávek Sputniku Pátý. Vakcína a příslib uspořádat rusko-americký summit mezi Vladimirem Putinem a Joe Bidenem v hlavním městě České republiky.

Článek popisuje tajná setkání v Hamačkově kanceláři a tvrdí, že několik přítomných činitelů armády, policie a bezpečnosti potvrdilo, že Hamáček o plánu diskutoval. Ministr vnitra zprávu popřel s tvrzením, že zrušený let do Moskvy měl být před odhalením podvod.

Hamšíkova Česká sociálnědemokratická strana (ČSSD) – mladší partner v koalici vedené ANO – rozhodla, že nejlepší obranou je dobrý zločin, a okamžitě rozdělila svoji „důvěryhodnou stupnici“ s odvoláním na pět obvinění z nepřesnosti z práce novináře Janika Krupu poslední dvě desetiletí. Mnoho lidí na sociálních médiích uvedlo, že jde o techniku, která nám připomíná ty, které používá bývalý komunistický režim.

Premiér André Babis uvedl, že věří Hamaskově popisu událostí. Samozřejmě, pokud by to byla pravda, skandál by se dobře neodrážel na jeho vládní správě.

Opozice požadovala předsedu Hamacika, ale úterní soukromé zasedání v parlamentu nevedlo k ničemu jinému než k pomluvě. Hamáček nyní plánuje žalovat Seznam. Navrhuje se, aby slyšení v rámci řádného procesu znamenalo, že úředníci, kteří se schůzky zúčastnili, ale odmítli veřejně komentovat to, o čem se diskutovalo, budou nyní požádáni, aby promluvili. Na jedné věci se všichni shodují, a to, že svár a chaos, který pohltil českou politiku od jejích odhalení, je pro Moskvu darem.

Hamacic také požadoval od opozice omluvu, protože naznačil, že jedná v ničem jiném, než v nejlepším zájmu České republiky. „Moje vlastní pověst a dobré jméno mé strany byly poškozeny, takže mi nezbývá než žalovat autory článku za pomluvu a zastrašování a očekávám omluvu od svých kolegů, kteří mi říkali zrádce.“

Místopředseda vlády musí ukázat, že bojuje dobrý boj. Nedávno zastával vedení ČSSD se slibem zastavit krvácení z podpory strany zaměřením na konzervativnější středo-levé voliče. Tato skupina je loajální vůči Miloši Zemanovi, prezidentu spojenému s Ruskem, který tlačil na české úřady, aby začaly používat vakcínu Sputnik V, a také se snažil diskreditovat zjevení kolem Vrbetic.

Objevily se návrhy, že oznámená nabídka swapů do Moskvy se velmi podobá plánu, o kterém by mohl Zeman snít. Hamásek se proto nyní může od hlavy státu trochu distancovat.

Ale dokáže to dostatečně rychle? ČSSD je ve vážném riziku, že v nadcházejících volbách nepřekročí pětiprocentní hranici pro vstup do parlamentu a hlasování by mohlo přijít dříve, než se očekávalo, s novými volebními zákony, které by umožnily pokračování hlasování a byly schváleny 5. května .

Nová legislativa byla nařízena Ústavním soudem a poskytuje nový způsob převodu hlasů na parlamentní křesla méně příznivá pro větší strany. ke mě ModelyPokud by byl nový systém použit ve volbách v roce 2017, měla by vládnoucí strana ANO místo 78 křesel místo 78, přičemž většina ostatních stran by měla prospěch z jednoho nebo dvou dalších mandátů.

Přijetí nových zákonů zvyšuje pravděpodobnost předčasných voleb. Komunistická strana, která dříve podporovala menšinovou vládu, minulý měsíc uvedla, že bude souhlasit s vyslovením nedůvěry, bude-li o to požádána. Centristická opozice však byla opatrná, že bez nových volebních zákonů by moc přešla na prezidenta. Vzhledem k tomu, že toto riziko je nyní sníženo, mohla by opozice učinit krok k vynucení hlasování před říjnovými volbami.

Jistě, může být vhodná doba zasáhnout protivníka. Data byla zveřejněna tento týden od Prof. Skenování Eurobarometru Únorové vyjádření naznačuje, že Češi mají nyní ve vládu nejnižší úroveň důvěry v Evropskou unii, a to pouze 19 procent. Na druhou stranu více než 15 procent nedůvěřuje parlamentu a pouze jeden z deseti má jakoukoli důvěru v politické strany v zemi. Data ukazují, do jaké hloubky sestoupila česká satira. Průměrná důvěra EU ve vládu je 36 procent; Průměrná důvěra v Parlament je o 1 procentní bod nižší.

Kvůli špatnému výkonu Prahy při řešení pandemie COVID-19 klesla hodnota důvěry české vlády o více než polovinu ve srovnání s posledním čtením Eurobarometru z léta 2020. Spokojenost s opatřeními koronaviru v zemi ve stejném období poklesla ze 71 procenta na 24 Pouze procenta.

Zdá se však, že nový koronavirus se také ukazuje jako vakcína proti skepsi v Evropské unii. Průzkum ukazuje, že důvěra ČR v Evropskou unii vzrostla o 9 procentních bodů na 48 procent, což je nejvyšší hodnota za posledních osm let. Česká republika tak přišla o dlouhodobě zavedenou korunu v otázce Evropské unie vůči Řecku, Bruselu důvěřuje jen 37 procent populace. Itálie, Rakousko, Francie a Kypr jsou také méně postiženy než Češi.

Malá většina Čechů zůstává opatrná, ale zdá se, že pandemie přesvědčila mnoho lidí o tom, že takové malé země mají mnoho výhod, které lze získat z multilaterálního světa. Česká důvěra v Organizaci spojených národů vzrostla o 12 procentních bodů na 57 procent a respondenti také očekávají, že Evropská unie poskytne přístup k očkovacím látkám a vypracuje společnou evropskou strategii pro řešení podobných krizí v budoucnosti.