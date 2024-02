Měli byste si nyní koupit Helldivers 2? Generální ředitel společnosti Arrowhead říká, že se vyplatí počkat, až budou problémy se serverem vyřešeny

Vzhledem k tomu, že Helldivers 2 se stále snaží zvládnout příliv hráčů, jeho hlavní vývojář zatím varoval před nákupem hry.

Včera, 19. února, vývojář Helldivers 2 Arrowhead Game Studios uvedl, že tento týden vydá aktualizace pro PlayStation 5 a PC zaměřené na řešení „nejzávažnějších problémů“, se kterými se hra aktuálně potýká, včetně přihlašování, vytváření zápasů a načítání serveru. První z těchto oprav přichází dnes, 20. února, ale Arrowhead hráče varoval, že „žádná jediná aktualizace neopraví všechny problémy“.

Výbušný start Helldivers 2 zaznamenal působivý vrchol 411 359 souběžných hráčů na Steamu. To je dost vysoko na to, aby překonalo všechna souběžná maxima Steamu pro Rockstar's Grand Theft Auto 5, Bethesda's Starfield a Bungie's Destiny 2. Ale příliv hráčů způsobil velké problémy se servery, přičemž obávaná černá obrazovka postihla konkrétně PC hráče a „Servery“ při plné kapacitě“ zasahuje do hry na PC i PS5.

Screenshoty z Helldivers 2

Existují důkazy, které naznačují, že hráči také začínají ztrácet trpělivost se hrou. Na Steamu má nyní Helldivers 2 po počátečním pozitivním přijetí „smíšené“ hodnocení uživatelů. Téměř všechny negativní recenze se týkají problémů se serverem.

Nyní generální ředitel Arrowhead Johan Pilestedt odpověděl uživateli na Twitteru/X, který řekl, že chce koupit Helldivers 2, ale nemůže si to dovolit právě teď, a doporučil, aby odložili, dokud se tyto problémy se serverem nevyřeší.

„Pokud nemáte peníze, získejte je později.“ řekl Billstedt. „Přestože jsme vytvořili opravdu zábavnou hru, vyplatí se počkat, až servery dokážou podporovat kapacitu.

„Jako CEO samozřejmě chci, aby hra byla co nejziskovější, ale kdybych poslední rok strávil ve frontách na serverech, byl bych taky 💔“

Zdá se, že Pilestedtův komentář prošel komunitou Helldivers dobře redditor LittleBlueCubes „Poctivost je nejlepší politika,“ řekl.

Tento týden IGN informovalo, jak komunita Helldivers 2 vyzvala Arrowhead, aby do hry přidal funkci Automatic Away Keyboard Kick (AFK) poté, co někteří hráči přiznali, že ji nechali zapnutou celý den a alespoň teoreticky zablokovali vstup ostatním. Navrhl, že Arrowhead pracuje na opravě.

V našem Recenze Helldefers 2, „Boj je skvělý, jeho mise zůstávají svěží a zajímavé a jeho chytrý systém postupu vás nezarazí," řekli jsme.

