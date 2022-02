Le Penová získala maďarskou bankovní půjčku na financování prezidentské kampaně – EURACTIV.com

The Capitals vám přináší nejnovější zprávy z celé Evropy prostřednictvím zpráv z terénu prostřednictvím mediální sítě EURACTIV. Můžete se přihlásit k odběru newsletteru tady.

V dnešních zprávách z Capitals:

PAŘÍŽ | BUDAPEŠŤ

Francouzská krajně pravicová vůdkyně Marine Le Penová získala od maďarské banky půjčku 10,6 milionu eur na financování své prezidentské volební kampaně, uvedla ve středu rozhlasová stanice RTL. Stalo se tak poté, co prezidentská kandidátka za Rassemblement National řekla, že má problémy se získáváním bankovních úvěrů doma. Přečtěte si více.

BERLÍN

Německo signalizuje změnu kurzu na misi v Mali. Ministryně zahraničí Annalena Baerbock vyjádřila pochybnosti o vojenském angažmá Německa v Mali, přestože federální vláda nedávno vyloučila stažení vojáků. Přečtěte si více.

Německo zakázalo vysílání německy psané služby RT. Policie ve středu zakázala televizní program Russia Today v německém jazyce, protože postrádal potřebnou mediální licenci. Přečtěte si celý příběh.

VÍDEŇ

Rakousko a Lucembursko předloží k soudům EU zelenou značku pro jadernou energii a plyn. Pravidla udržitelného financování EU představená ve středu udělí plynové a jaderné energii „zelenou“ značku, což přimělo Rakousko a Lucembursko k podání žaloby. Přečtěte si více.

UK A IRSKO

BELFAST/LONDÝN

Severoirský ministr zastavil zemědělsko-potravinářské hraniční kontroly. Severoirský ministr zemědělství Edwin Poots nařídil svým úředníkům, aby od středeční půlnoci zastavili kontroly na hranicích s Irským mořem, což by mohlo otevřít nejnovější právní spor o implementaci protokolu Severního Irska. Přečtěte si více.

DUBLIN

Britská amnestie pro stíhání za potíže by podle Taoiseacha byla právním státem. The Plány britské vlády na amnestii pro stíhání související s potížemi by ohrozily vládu zákona a přinesly další utrpení rodinám obětí, řekl ve středu generální tajemník Micheál Martin. Přečtěte si více.

SEVERSKÉ A BALTIKY

HELSINKI

Finsko jedná s Ukrajinou o dodávkách obranných zbraní. Probíhají diskuse o Finsku, které by mohlo podporovat obranné schopnosti Ukrajiny, uvedl ministr obrany Antti Kaikkonen ze strany Střed. Přečtěte si více.

KODAŇ

Dánské ministerstvo spravedlnosti „zapomnělo“ předat případ bývalého ministra vězeňské službě. V případu Nejvyššího soudu proti bývalé ministryni pro imigraci Inger Støjbergové se na ministerstvu spravedlnosti několik týdnů zaprášilo, než bylo posláno vězeňské službě, která má převzít řízení. Přečtěte si více.

JIH EVROPY

ŘÍM

Italská míra inflace dosahuje 4,8 %, nejvíce za 26 let. Italská míra inflace dosáhla 26letého maxima 4,8 % především kvůli nárůstu cen energií, ukazují předběžné odhady pro leden 2022 zveřejněné italským národním statistickým úřadem (ISTAT). Přečtěte si více.

LISABON

Studie vylučuje těžbu lithia ve dvou oblastech na severu Portugalska, přijímá šest. Strategické environmentální hodnocení (SEA) Provedený v osmi zeměpisných oblastech v severním Portugalsku s potenciálem pro těžbu lithia vyloučil dva – Arga a Segura – a dal zelenou pro šest dalších, bylo zveřejněno ve středu. Přečtěte si více.

MADRID

Pokračovat zákon o reformě práce. TŠpanělská vláda oznámila, že má dostatek hlasů pro pokračování v reformě pracovního práva v hlasování, které se má konat ve čtvrtek.

K poslancům stran podporujících vládu, PSOE (se 120 poslanci) a Unidas Podemos (s 34), se připojí devět z Ciudadanos, čtyři z PDeCat, dva z Más País, dva z UPN, jeden z Compromís a ti. z Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias a Regionalist Party of Cantabria, z nichž všechny mají v Kongresu každý pouze jednoho poslance.

V součtu se sečtenými hlasy pro ano je 176, tedy absolutní většina Poslanecké sněmovny. Odhady počtu hlasů „ne“ táborů celkem 173, což vládě zajistilo vítězství. (Eldiario.es s EURACTIV.com)

VISEGRAD

BRATISLAVA

…Slovenské obce byly pod tlakem, aby přijaly politiku jedné Číny, tvrdí experti. Čína prosazuje své vlastní zájmy prostřednictvím vazeb s obcemi a místními samosprávami na Slovensku a v České republice. Přečtěte si více.

VARŠAVA

Do Polska budou vysláni další vojáci USA. USA pošlou do Polska dalších 1 700 vojáků, oznámil mluvčí Pentagonu John Kirby, s rozhodnutím je Varšava spokojená. Přečtěte si více.

PRAHA

Praha vítá zelenou značku EU pro plyn a jadernou energii. Česká vláda ocenila rozhodnutí Evropské komise zařadit plyn a jadernou energii do udržitelné taxonomie EU. Praha o zavedení zeleného označení pro plyn a jadernou energii bojovala měsíce a tento krok považuje za vítězství české diplomacie. Přečtěte si více.

BUDAPEŠŤ

Maďarské ministerstvo nemůže zakázat tisk do nemocnic, soud zjistil. Budapešťský obvodní soud zakázalo ministerstvo lidských zdrojů během pandemie držet média mimo nemocnice zničit ve středu. Přečtěte si více.

NOVINKY Z BALKÁNU

SOFIE

Bulharština učinila první parlamentní krok ke zrušení systému „zlatých pasů“. Právní výbor bulharského parlamentu přijal v prvním čtení návrh zákona ministerstva spravedlnosti, který odstraňuje prodej bulharského investičního občanství neboli tzv. „zlatých pasů“. Tento plán se setkal s několika varováními od Evropské komise a Evropského parlamentu a má se za to, že je důvodem, proč Bulhaři nemohou využívat bezvízového styku do USA. Přečtěte si více.

BUKUREŠŤ

Rumunsko je stále odhodláno získat F-35, ale po roce 2030. Po nákupu ojetých stíhaček z Portugalska a Norska, Rumunsko bude pokračovat ve svých plánech na modernizaci svých vzdušných sil, ale stíhačky nové generace vstoupí do služby až po roce 2030. Přečtěte si více.

ZÁHŘEB

Různé názory na útok na velitelství chorvatské vlády. Členové výboru pro vnitřní věci a národní bezpečnost chorvatského parlamentu se nedokázali shodnout na tom, zda byl útok Danijela Bezuka na vládní úřady v Záhřebu v říjnu 2020 činem jednotlivce, nebo za ním stály určité sociální a politické skupiny. Přečtěte si více.

LUBLAŇ

Slovinský kontroverzní zákon o půjčkách ve švýcarských francích. Národní shromáždění schválilo zákon, který nutí banky, aby se podílely na části břemene rostoucích nákladů na půjčky denominované ve švýcarských francích. Tento krok je podle bank nezákonný a bude urychleně podroben zkoušce u Ústavního soudu. Přečtěte si více.

BĚLEHRAD

Srbský opoziční kandidát slibuje organizovanou zemi orientovanou na budoucnost. Po dubnových volbách bude Srbsko jednotnou a organizovanou zemí, která hledí do budoucnosti, prohlásil ve středu Zdravko Pono, prezidentský kandidát opoziční koalice Spojené Srbsko. Přečtěte si více.

PODgorica

Černohorský hlasovat o odvolání vicepremiéra. Shromáždění bude hlasovat o odvolání místopředsedy vlády Dritana Abazoviće na návrh premiéra Zdravka Krivokapiće. Přečtěte si více.

PRIŠTINA | BĚLEHRAD

EU a USA naléhají na Kosovo, aby přijalo srbské samosprávy. Kosovo bylo vyzváno, aby našlo způsob, jak v Kosovu založit Sdružení srbských obcí (ASM), aniž by tím byla narušena státní suverenita. Priština to dříve odmítla s tím, že by vytvořila stát ve státě, jako je Bosna a Hercegovina, která selhala. Přečtěte si více.

TIRANA

Albánie není připravena omezit omezení COVID-19, protože je stále nízká. Na prohlášení vítězství nad pandemií COVID-19 je příliš brzy, uvedla ministryně zdravotnictví Ogerta Manastirliuová s tím, že proočkovanost u dvou dávek dosáhla 56 %. Přečtěte si více.

DENNÍ PROGRAM:

EU/Francie: Ministři vnitra a spravedlnosti EU se sešli ve francouzském Lille / Ministři dopravy EU a zúčastněné strany se setkávají, aby diskutovali o letectví / Evropská komise Prezidentka Ursula von der Leyenová hovoří na akci „Masters of Digital 2022“.

Ministři vnitra a spravedlnosti EU se sešli ve francouzském Lille Ministři dopravy EU a zúčastněné strany se setkávají, aby diskutovali o letectví Evropská komise Prezidentka Ursula von der Leyenová hovoří na akci „Masters of Digital 2022“. Německo: Viceprezident Komise Valdis Dombrovskis se v Berlíně setkal s ministrem hospodářství a klimatu Robertem Habeckem a ministrem financí Christianem Lindnerem.

Viceprezident Komise Valdis Dombrovskis se v Berlíně setkal s ministrem hospodářství a klimatu Robertem Habeckem a ministrem financí Christianem Lindnerem. Lucembursko: Poradce ESD vydá nezávazné stanovisko k výzvě České republiky proti Polsku ohledně dolu Turow.

Poradce ESD vydá nezávazné stanovisko k výzvě České republiky proti Polsku ohledně dolu Turow. Holandsko: Nizozemský premiér Mark Rutte se v Bruselu setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Rady Charlesem Michelem.

Nizozemský premiér Mark Rutte se v Bruselu setkal s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a předsedou Rady Charlesem Michelem. Švýcarsko: Pravidla COVID o karanténě pro případy kontaktu, zrušena povinná domácí práce.

Pravidla COVID o karanténě pro případy kontaktu, zrušena povinná domácí práce. Finsko: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se v Helsinkách setkala s finskou premiérkou Sannou Marinovou a prezidentem Saulim Niinistöem.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se v Helsinkách setkala s finskou premiérkou Sannou Marinovou a prezidentem Saulim Niinistöem. Lotyšsko: Kanadská ministryně obrany Anita Anandová navštívila základnu bojových skupin NATO v Adazi.

Kanadská ministryně obrany Anita Anandová navštívila základnu bojových skupin NATO v Adazi. Itálie: Prezident Sergio Mattarella složil přísahu na druhé funkční období.

Prezident Sergio Mattarella složil přísahu na druhé funkční období. Rumunsko : Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian se v Bukurešti setkal s prezidentem Klausem Iohannisem.

: Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian se v Bukurešti setkal s prezidentem Klausem Iohannisem. Srbsko : Náměstek náměstka ministra zahraničí USA Gabriel Escobar a zvláštní vyslanec EU pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou Miroslav Lajčak pokračují v návštěvě Bělehradu / Setkání prezidenta Aleksandara Vučiće se zpravodajem Sociálně demokratické strany Německa pro západní Balkán v Bundestagu, Adis Ahmetović.

: Náměstek náměstka ministra zahraničí USA Gabriel Escobar a zvláštní vyslanec EU pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou Miroslav Lajčak pokračují v návštěvě Bělehradu / Setkání prezidenta Aleksandara Vučiće se zpravodajem Sociálně demokratické strany Německa pro západní Balkán v Bundestagu, Adis Ahmetović. Severní Makedonie : Premiér Dimitar Kovačevski na své první návštěvě EU a NATO.

: Premiér Dimitar Kovačevski na své první návštěvě EU a NATO. Ruské námořnictvo pořádá v severním Atlantiku cvičení střelby v přímém přenosu

[Edited by Alexandra Brzozowski, Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor]