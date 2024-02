Clermont County Public Health vyšetřuje možný případ spalniček

Zdravotníci vyšetřují možný případ spalniček v okrese Clermont. „Chceme být velmi opatrní a zajistit, aby naši obyvatelé znali příznaky a symptomy a jak se před spalničkami chránit,“ řekla Julianne Nesbitt, komisařka pro veřejné zdraví okresu Clermont. „Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je mít aktuální informace o svých vakcínách a zůstat doma, když jste nemocní.“ CCPH neuvedlo, kde byl možný případ objeven. Jde o druhý možný případ spalniček vyšetřovaný tento měsíc. Poté, co byl případ potvrzen v Daytonu. Zdravotníci tvrdí, že virus je vysoce nakažlivý a šíří se z člověka na člověka kašláním nebo kýcháním. Úředníci říkají, že virus může žít ve vzduchu až dvě hodiny poté, co infikovaná osoba opustí oblast. Může infikovat další lidi, kteří dýchají kontaminovaný vzduch nebo se dotýkají infikovaných povrchů. Úřady tvrdí, že infikovaní lidé mohou přenést virus na ostatní ještě předtím, než se objeví příznaky, které se obvykle objevují 7 až 14 dní poté, co se člověk dostane do kontaktu s virem. Příznaky mohou zahrnovat vyrážku, která trvá pět až šest dní, vysokou teplotu (104 stupňů nebo vyšší), rýmu a červené oči. CCPH říká, že jste považováni za chráněného proti spalničkám, pokud jste se narodili před rokem 1957 nebo jste spalničky měli. máte nebo jste již měli spalničky. Dostali jsme dvě dávky vakcíny proti spalničkám (MMR).

Zdravotníci vyšetřují možný případ spalniček v okrese Clermont. „Chceme být velmi opatrní a zajistit, aby naši obyvatelé znali příznaky a symptomy a jak se před spalničkami chránit,“ řekla Julianne Nesbitt, komisařka pro veřejné zdraví okresu Clermont. „Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je mít aktuální informace o svých vakcínách a zůstat doma, když jste nemocní.“ READ Zdravotní obvod provádí vyšetřování tuberkulózy poté, co jedna osoba navštívila "více" školních areálů Clark County. CCPH neuvedlo, kde byl možný případ objeven. Toto je druhý možný případ spalniček vyšetřovaný tento měsíc poté, co byl případ potvrzen v Daytonu. Zdravotníci tvrdí, že virus je vysoce nakažlivý a šíří se z člověka na člověka kašláním nebo kýcháním. Úředníci říkají, že virus může žít až dvě hodiny ve vzduchu poté, co infikovaná osoba opustí oblast, a může infikovat další lidi, kteří dýchají kontaminovaný vzduch nebo se dotýkají infikovaných povrchů. Úřady tvrdí, že infikovaní lidé mohou přenést virus na ostatní ještě předtím, než se objeví příznaky, které se obvykle objevují 7 až 14 dní poté, co se člověk dostane do kontaktu s virem. Příznaky mohou zahrnovat vyrážku trvající pět až šest dní, vysokou teplotu (104 stupňů nebo vyšší), rýmu a červené oči. CCPH říká, že jste považováni za chráněné proti spalničkám, pokud jste se narodili před rokem 1957, již spalničky prodělali nebo jste dostali dvě dávky vakcíny proti spalničkám (MMR).