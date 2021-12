Vytrvalý rover učiní na Marsu „zcela neočekávaný“ vulkanický objev

Vytrvalý rover přistál na planetě teprve před 10 měsíci, ale tento překvapivý objev již učinil.

Nedávný objev roveru naznačuje, že hornina pod ním, kterou vozil od sestupu, byla tvořena proudy lávy – něco, co bylo podle vědců z expedice „zcela neočekávané“. Dříve se domnívali, že navrstvené horniny nasbírané vytrvalostí jsou sedimentární.

Kameny, kterých se vytrvalosti zatím podařilo, odhalily, že několikrát interagovaly s vodou, z nichž některé obsahují organické molekuly.

Tyto objevy by mohly pomoci vědcům vytvořit přesnou časovou osu událostí v kráteru Jezero, místě starověkého jezera, a mít širší důsledky pro pochopení Marsu.

Výsledek byl oznámen ve středu během podzimního zasedání Americké geofyzikální unie v New Orleans.

Po celá léta vědci přemýšleli, zda horniny v tomto kráteru byly sedimentárními horninami složenými z vrstev materiálu nanesených starověkou řekou, nebo vyvřelými horninami, které se tvoří, když proudí studená láva.

„Začal jsem si zoufat, že nikdy nenajdeme odpověď,“ řekl Ken Farley, vědec v oblasti vytrvalostního projektu z Kalifornského technologického institutu v Pasadeně v Kalifornii.

Všechno se změnilo, když Perseverance začala používat vrtačku na konci své robotické paže ke škrábání povrchů kamenů.

„Byly to krystaly uvnitř skály, které poskytly kouřovou pistoli,“ řekl Farley.

Perseverance je vyzbrojena sadou pokročilých nástrojů, které dokážou zobrazit a analyzovat tyto rozbité horniny a odhalit jejich složení a minerální obsah. Mezi ně patří PIXL neboli planetární nástroj pro rentgenovou litochemii.

V listopadu Perseverance použila své nástroje ke studiu skály, kterou tým nazval „Brak“. Analýza odhalila velké olivové krystaly obklopené krystaly pyroxenu, které oba poukazují na skutečnost, že horniny pocházejí z lávových proudů.

„Dobrý student geologie vám řekne, že taková textura ukazuje na formování hornin, když krystaly pomalu rostly a usazovaly se ve studeném magmatu – například hustý lávový proud, lávové jezero nebo magmatická komora,“ řekl Farley.

„Skála byla poté několikrát pozměněna vodou, což z ní udělalo poklad, který budoucím vědcům umožní datovat události v Jezeru, lépe porozumět období, kdy byla voda na jejím povrchu nejčastější, a odhalit ranou historii planety. Návrat marťanský vzorek by měl na výběr skvělé věci. mezi nimi“.

Nyní tým chce vědět, zda skála obsahující olivín byla vytvořena chladným lávovým jezerem, nebo zda pochází z podpovrchové lávové komory, která byla později erodována.

„Bylo to zcela neočekávané a my se snažíme pochopit, co to znamená,“ řekl Farley. „Ale spekuloval bych, že to pravděpodobně není dno původního kráteru. Podle průměru tohoto kráteru bychom očekávali, že dno původního kráteru bude mnohem hlubší, než jsme nyní.“

Řekl, že je možné, že do kráteru natekla láva, ale že dno původního kráteru je pod kameny, které nyní vedou.

Získejte vzorky

Doposud Perseverance shromáždila čtyři vzorky hornin a plánuje shromáždit až 37 dalších. Tyto vzorky přinesou zpět na Zemi budoucí mise, což jim umožní velmi podrobně a různými způsoby je studovat. Vzorky z kráteru Jezero a jeho říční delty by mohly odhalit, zda na Marsu existuje život.

Jakmile se vrátíme na Zemi, mohou být vyvřelé horniny datovány s velmi vysokou přesností, takže tyto nejnovější vzorky by mohly týmu pomoci stanovit přesnější data pro útvary a události na Marsu.

Tyto horniny časem reagují s vodou za vzniku nových minerálů. Minerály ve vzorcích mohou odhalit, jaké bylo klima, prostředí a dokonce i složení vody před miliardami let na Rudé planetě.

„To nám řekne, zda je voda v ní potenciálně obyvatelná, nebo ne,“ řekl Kelsey Moore, geolog a postdoktorandský výzkumník planetárních věd na Caltechu.

Rover také detekoval organické částice v horninách, z nichž odebíral vzorky, pomocí svého přístroje SHERLOC nebo průzkumu obyvatelných prostředí pomocí Raman & Luminescence for Organics & Chemicals.

Přítomnost organických molekul nemusí nutně znamenat známky minulého života nebo životně důležité otisky prstů. Organická hmota může být vytvořena biologicky nebo abioticky – fyzikální proces, který nezahrnuje živé organismy.

Rover Curiosity, který přistál na Marsu v roce 2012, také objevil organické materiály na svém místě přistání v kráteru Gale. „To nám pomáhá porozumět prostředí, ve kterém se organická hmota tvořila,“ řekl Luther Beagle, hlavní výzkumník z Laboratoře tryskového pohonu NASA v Pasadeně v prohlášení poté, co to objevila také Perseverance.

I když je zapotřebí více výzkumů, aby se zjistilo, jak se tyto organické molekuly tvoří, jejich přítomnost dává vědeckému týmu naději. Znamená to totiž, že známky minulého nebo současného života by se mohly zachovat i na Marsu, pokud by tam byl život přítomen.

„Až se tyto vzorky vrátí na Zemi, budou zdrojem vědeckého výzkumu a objevů po mnoho let,“ řekl Beagle.

Perseverance také používá na palubě radarový přístroj pronikající do země, vůbec první, který byl testován na povrchu Marsu. řekla Briony Horganová, docentka planetárních věd na Purdue University a vědkyně na misi roveru.

Experiment byl použit, když rover jel přes hřeben. Radarová data odhalila několik dolů nakloněných skalních útvarů, které pokračují pod povrchem ze stejné hřebenové linie. Nástroje jako RIMFAX by mohly pomoci vědcům vytvořit lepší geologickou mapu Marsu, aby porozuměli jeho historii.

Průzkum starověké řeky

Vytrvalost měla v roce 2021 pozoruhodný rok a příští rok se přesune do ještě zajímavější oblasti: do starověké říční delty.

Tato vějířovitá struktura přitahovala vědce už léta a Farley řekl, že rover dorazí do delty asi za šest nebo osm měsíců.

Horniny v deltě jsou s větší pravděpodobností sedimentární, zachycují a zadržují vzácné vrstvy bahna z řeky, která kdysi vtékala do kráterového jezera. A vzorky by mohly odhalit, zda by se ve zbytcích delty mohly skrývat organické molekuly spojené se známkami života nebo dokonce mikrofosílie.