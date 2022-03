Rozdíl mezi ‚ranní hvězdou‘ a ‚večerní hvězdou‘ (protože to není to, co si myslíte)“

Fotografie : Rám snů ( akciový boj )

Pokud jste někdy slyšeli o někom zmínit Ranní hvězda(y) a večerní hvězda(y) A oni nevěděli, co tím mysleli, tady je co skutečně tam na obloze. Za prvé, jména zavádějící. Jak „jitřenka“ tak „večernice“ původně označovaly stejné nebeské těleso, které hvězdou vůbec není. Je to planeta Venuše, třetí nejjasnější objekt na obloze, za Sluncem a Měsícem.

Venuše se vždy objevuje v blízkosti Slunce, ale kvůli své oběžné dráze se někdy zdá, že vede a někdy sleduje Slunce. Když Venuše zaostává za Sluncem, objeví se na obloze chvíli po západu slunce. Tehdy se tomu říká Večernice. Když slunce „jede“, zdá se, že vychází blízko úsvitu, těsně před východem slunce. Pak se nazývá „jitřenka“.

Starověcí astrologové udělali obrovskou chybu

Egyptští pozorovatelé hvězd, Mayové, Řekové a další kultury pochopitelně věřili, že Venuše jsou dvě samostatné hvězdy. Totéž si mysleli o Merkuru, který se také objevuje relativně blízko Slunce. Kolem 5. století před naším letopočtem Pythagoras identifikoval tělesa jako dvě samostatné planety, ale až v roce 1543 Koperník vše napravil tím, že zjistil, že Země je také planeta a že všechny planety obíhají kolem Slunce.

O „Wandering Stars“ a o tom, zda jsou to „ranní“ nebo „večerní“ hvězdy

Protože Venuše není jedinou planetou, kterou můžeme na obloze vidět bez dalekohledu, mluvíme nyní o „Ráno hvězdy“což je Venuše, Merkur, Mars, Jupiter, Saturn a někdy Uran (pokud je verze tmavé a máte dobrý zrak). Tyto hvězdy se nazývaly „Wandering Stars“.

Je snadné určit, zda Venuše a Merkur (také známé jako „nižší planety“) jsou ranní nebo večerní hvězdy; Je určeno tím, jak se jeví ve vztahu ke slunci. Ale s jinými „nadřazenými“ planetami je to komplikovanější a může zahrnovat ranní hvězdy, které jsou viditelné těsně po západu slunce a naopak. Zde je návod space.com dabovat:

Abychom rozlišili, co se kvalifikuje pro ochrannou známku „jitřenka“ a „večerní hvězda“, můžeme říci, že v časovém rámci, ve kterém planeta přechází od konjunkce se Sluncem do pouhého jednoho dne před opozicí (když je přímo naproti slunci na obloze) je považována za ‚jitřenku‘“. Naproti tomu vyšší planeta, o kterou jde, bude stoupat, když slunce zapadá a zapadá, když slunce vychází. Od té doby je popisována jako „večerní hvězda“, která ve skutečnosti stoupá nebo letí na obloze, když den končí.

Nestihli jste přechod Venuše? Škoda pro tebe.

Občas se zdá, že Venuše prochází před Sluncem a blokuje některé sluneční paprsky, jako při prvním zatmění. uprostřed, K tomuto tranzitu dochází každých 80 let, ale přesněji je to vzor „páru párů“, který se opakuje každých 243 let. Takže pokud jste zachytili Venusian Transit 8. června 2004, můžete mít reprízu v červnu 2012. Pokud zmeškáte, budete muset počkat do roku 2117. Omlouváme se.