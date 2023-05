Nintendo mluví o tom, jak bude fungovat mechanik „Gacha“ v Zelda: Tears Of The Kingdom

Nintendo konečně začalo sdílet další podrobnosti o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nejnovějším snímku obrazovky, který nahrál Twitter účet japonské Zeldy Zobrazit záhadu… Varování: spoiler… stroje gacha ve hře.

Zatímco mechanika gacha ve videohrách není vždy vítána s otevřenou náručí, v tomto případě se není čeho obávat. Jak vysvětlujeme v Kingdom Tears, tyto obří stroje mají části, které se používají k montáži vozidel. Zde je hrubý Google překlad upoutávkového tweetu spolu se snímkem obrazovky sdíleným společností Nintendo:

„Našel jsem záhadnou strukturu na Sky Island. Vypadá to, jako by uvnitř uvízl kulovitý objekt…“

【空島で発見①】

空 島 で 不 思議 な 建造 物 を 見 つ ん ま し た。

球状 ​​​​の物 、 中 に 詰 ま っ て い る よ う に 見 え ま す が…。# ゼルダの伝説 #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/BqYXtNjVLS– ゼルダの伝 (@ZeldaOfficialJP) 4. května 2023

Zde je to, co jsme si v Kingdom Tears museli říct o těchto záhadných nových zařízeních:

„Součásti, které jsme viděli v přívěsech, jako jsou vrtule a podložky řízení, lze nalézt po celém světě v různých počtech, ale lze je nalézt také ve strojích gacha podobných orbům, a co je nejdůležitější, lze je nosit ve svém inventáři. svobodně.“

Řada dalších prodejen také sdílela podrobnosti o tom, jak přesně tato zařízení budou ve hře fungovat. Zde je další popis (přes IGN):

Proč ano, to byl obří stroj Gacha… Tyto stroje můžete nakrmit novou položkou nazvanou „Zonai Charges“, abyste na oplátku obdrželi širokou škálu položek, konkrétně zařízení Zonai používaná k výrobě zařízení. Například zařízení Zonai zahrnují ventilátory Může pohánět auto, přenosný hrnec na vaření, emitor plamenů a další. Takže pokud hledáte technologii, která zajistí, aby vaše konstrukce fungovaly, nehledejte nic jiného než tyto velké stroje na žvýkačky!“