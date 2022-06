Kanadský meteorolog považuje za pozitivní test na mutaci genu BRCA2

Kanadská meteoroložka Nicole Karkic prozradila pozitivní výsledek testu na mutaci genu BRACA2. (Foto s laskavým svolením @nicolekarkic na Instagramu)

Nicole Karkic Uvědomila si své nedávné zdravotní problémy.

Minulý týden meteorologická síť meteorolog Na Instagram ke sdílení souboru Fotografie Zvažte pozitivní test na mutaci genu BRACA2, která ji vystavuje zvýšenému riziku onemocnění prsů a vaječníků rakovina.

„Na podzim byla pozitivně testována na genetickou mutaci v jednom z tumor supresorových genů, BRACA2. … Od té doby si moji genetickí poradci domluvili schůzky s různými lékaři, aby probrali další kroky.“ visel pošta.

Ačkoli Karkic řekl, že nemá rakovinu, její lékařský tým byl opatrný, aby zabránil dalším komplikacím.

„V příštích několika měsících mě čeká operace, při které mi odstraní vaječníky a vejcovody, aby mi pomohly řešit riziko rakoviny vaječníků, protože je velmi obtížné ji odhalit,“ vysvětlil v jejím příspěvku. „Budu také pokračovat v pravidelných screeningech rakoviny prsu a mluvit o možnosti podstoupit mastektomii.“

Fanoušci a přátelé děkovali Karkic za její čestnou účast, chválili její odvahu a transparentnost.

„Jste odvážní, že se účastníte. Jsem rád, že se vám dostává lékařské podpory, kterou potřebujete. Nicméně vám to neulehčuji, jak vidím,“ jeden z nich visel.

„Tento příspěvek zachytil odvahu a dokázal, že zvládnete vše, co vám přijde do cesty. Výborná kamarádka, máma a kolega. Máme to štěstí, že jsme pro vás takovou inspirací. Všechno zdraví a štěstí. Ať je to cokoli, vy mám to!“ Řekl jiný.

„Dávejte si dobrý pozor a děkuji za vaši transparentnost. Skutečně to pomáhá ostatním projít tím samým,“ Napsal fanoušek.

Ti, kteří jsou nositeli mutace genu BRCA2, by měli pravidelně podstupovat screening rakoviny prsu. (Obrázek přes Getty Images)

Na otázku, proč sdílela svůj příběh na sociálních sítích, Karkic odpověděla, že šlo o „podporu“ a „informace“.

„Předtím jsem o této genové mutaci mnoho nevěděl, takže jsem si myslel, že ostatní by mohli být stejní,“ řekl Karkic. „Chtěl jsem se podělit s ostatními o podporu a pro více informací obecně.“ Yahoo Kanada. „Jakmile jsem to zveřejnil, lidé se začali otevírat, vyprávět své příběhy a posílat mi další informace, což mi připadalo opravdu výjimečné a důležité.“

Příběh pokračuje

Televizní moderátorka se také podělila o své rady pro lidi, kteří jsou ve stejné situaci nebo kteří se chtějí o genu dozvědět více.

„Určitě nejsem odborník na toto téma, ale moje rada by byla promluvit si se svým lékařem o genu obecně nebo o tom, zda máte nárok na jakékoli genetické testování k detekci rakoviny nebo jiných stavů, které se vyskytují ve vaší rodině,“ řekla. . „Samozřejmě je to děsivé a nejsem ze situace nadšený, ale je tu možnost dozvědět se více a dodržet opatření, ke kterým, jak doufám, mají přístup každý.“

„Buďte nadále pozitivní a získejte všechny znalosti, které můžete,“ dodala.

Dejte nám vědět, co si myslíte, komentářem níže a tweetováním @styl Yahoo! Následuj nás Cvrlikání A Instagram A Účast pro náš newsletter.