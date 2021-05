Světový pohár v plavání: Alison Fisher a Kelly Fisher ze soutěže, Velká Británie | Snookerové novinky

Alison Fisher a Kelly Fisher byli poraženi filipínským duem Jeff De Luna a Roberto Gomez na mistrovství světa v kulečníku; „V tomto okamžiku je pro mě nejdůležitější to, abych se bavil a opravdu si to užil,“ řekla Alison Fisher, vévodkyně z Dómu.



Kelly Fisher a její partner ve Velké Británii Alison Fisher byli poraženi trojnásobným mistrem světa v plavání na Filipínách.

Alison Fisher z Velké Británie a Kelly Fisher vypověděli, že jejich naděje na rozruch v kulečníku Světového poháru se po klinickém výkonu na Filipínách v Milton Keynes rozbila.

Celkově ženské duo v prvním kole propadlo 7: 3 proti filipínskému duu Jeff De Luna a Roberto Gomez v očekávaném utkání odpoledne.

Při hraní proti Filipínám jsme si užili spoustu legrace. Děkuji za vaši podporu! Vložte tweet – Alison Fisher (ImAllisonFisher) 11. května 2021

Nizozemsko vystřelilo varovným výstřelem na zbytek pole, když zaútočilo na čtvrtfinále téměř dokonalým vítězstvím 7: 1 nad nepravidelným Finskem, zatímco Slovensko se dokázalo kvalifikovat poté, co ve svém prvním turnaji porazilo Česko. Hill zápas.

Zdálo se, že Alison Fisher a Kelly Fisher se rychle usadili a přistáli na druhé polici, aby udrželi výsledky včas na vyšší úrovni.

De Luna a Gomez se však dobře rozbili a dokázali vést 5: 1, než Velká Británie zvítězila s jinou společností.

Alison Fisher pozdě soutěží o to, kdo vybojuje první (obrázek přes Taka Wu / Matchroom Multi Sport)

Ačkoli Fisher a Fisher dále klesali, zúžili náskok na 6-3, ale toto byla jejich poslední raketa, protože Filipíny postupovaly vedle do cíle 7-3.

Alison řekla: „Měli jsme se tam skvěle.“ „Byl to pro mě nějaký čas a opravdu jsem si to užil. Byly tam nějaké dobré střely, ale nikdy jsme nezačali. Byl to dobrý začátek hry a nikdy jsme nepřestali hrát, ale některé zápasy byly pár nepohodlných.“

„V tomto okamžiku je pro mě nejdůležitější věcí bavit se tam a opravdu si to užít.“

„Jsme konkurenti, takže jsme samozřejmě zklamaní,“ řekla Kelly. “V zápase jsme opravdu neměli šanci postoupit vpřed, všechno bylo trochu trapné.”

„Alison a já jsme dobří přátelé mimo stůl, vycházíme spolu opravdu dobře a každý okamžik jsme milovali a bavili se.“

