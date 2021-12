Evropský soud ukládá Polsku pokutu 500 000 eur denně, dokud se důl nezavře

VARŠAVA, Polsko (AFP) – Nejvyšší soud Evropské unie v pondělí nařídil Polsku platit denní pokutu ve výši 500 000 eur (586 000 USD), aby vyhovělo dřívějšímu rozhodnutí o uzavření hnědouhelného dolu poblíž hranic s Českou republikou a Německem.

Soudní dvůr EU uvedl, že denní pokuta je nezbytná k tomu, aby Polsko splnilo dočasný soudní příkaz vydaný v květnu, který požadoval okamžité uzavření dolu Toro na jihozápadě země.

Polsko odmítlo uzavřít důl s argumentem, že zásobuje hlavní elektrárnu Turow, která vyrábí asi 7 % dodávek energie v zemi.

Polská vláda se snažila, ale zatím neúspěšně, urovnat spor mimosoudně jednáním s českými úřady, které usilovaly o uzavření uzavření. Praha chtěla, aby soud uložil Polsku denní pokutu pět milionů eur (šest milionů dolarů).

Česká vláda rozhodnutí uvítala s tím, že odkrytý důl odčerpává vodu z českých vesnic v oblasti a způsobuje další škody na místním životním prostředí.

Mluvčí polské vlády Piotr Muller ale řekl, že pokuta není přiměřená okolnostem a podkopává snahu o vyrovnání s Prahou.

Mueller v prohlášení uvedl, že důl nebude uzavřen, protože by to „ohrozilo stabilitu polského energetického systému“ a znamenalo by to „obrovské problémy“ v každodenním životě.

Polsko také tvrdilo, že je s ním zacházeno nespravedlivě, protože Česká republika a Německo provozují řadu uhelných dolů poblíž polských hranic.

Přibližně 48 % energie v Polsku pochází z černého černého uhlí a 17 % z měkčího a více znečišťujícího lignitu neboli hnědého uhlí. Dalších 25 % pochází z různých obnovitelných zdrojů a biopaliv a 10 % pochází z plynu a dalších zdrojů.