Odpočívadlo GSP bylo přejmenováno po Franku Sinatrovi v New Jersey

Guvernér Phil Murphy loni v létě oznámil, že osm členů New Jersey Hall of Fame bude po nich přejmenováno na odpočívadla Garden State. Kromě přejmenování zde budou vystaveny některé artefakty na počest této slavné osobnosti.

Bon Jovi už vydělal .

Spisovatelka Judy Blume byla další. Oceněni byli také první černošský hráč, který hrál za americký baseballový tým, Larry Doby, a legenda salsy Celia Cruz.

Nyní další těžký úderník. Frank Sinatra.

Značky jsou vždy první, protože ty, které jsou na displeji, se objeví později, a tyto cedule nyní označují servisní oblast Franka Sinatry na odpočívadle v Atlantic County.

Teď jistě, to je hodně, hodně daleko od Hobokenu. Ale být nedaleko kasin v Atlantic City je pro Ol‘ Blue Eyes dobrá věc.

Sinatra byla uvedena do New Jersey Hall of Fame ve svém prvním roce v roce 2008, deset let po jeho smrti ve věku 82 let.

Drobnosti Franka Sinatry

Jim Morrison z The Doors nejen zmínil Sinatru jako svého oblíbeného zpěváka (zní to nepravděpodobně, že?), ale spíše to, že při nahrávání „Stranger Days“ používal stejný typ mikrofonu jako Sinatra.

Frankova výška byla pouhých 5 stop 7 palců.

Pro Franka Sinatru bylo počtvrté kouzlo. Byl čtyřikrát ženatý, s Nancy Barbato, Ava Gardner, Mia Farrow a poté Barbara Marks. Zůstal s Barbarou až do konce.

Frank Sinatra byl původní volbou hrát „Dirty Harry“. Nahradil ho Clint Eastwood jen proto, že si před začátkem natáčení zlomil prst.

Oranžová byla jeho oblíbená barva.

Jeho oblíbeným nápojem byl Jack Daniels on the Rocks.

