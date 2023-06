Ronaldo vstřelil poslední vítězný gól v portugalském 200. zápase evropské kvalifikace

Cristiano Ronaldo se stal prvním hráčem, který dosáhl na 200 zápasů, a oslavil milník vstřelením vítězného gólu v 89. minutě, když Portugalsko v úterý porazilo Island 1:0 v kvalifikaci mistrovství Evropy.

Osmatřicetiletý Ronaldo byl před výkopem oceněn Guinessovou knihou rekordů za dosažení 200 zápasů za Portugalsko téměř 20 let po svém debutu. A na konci také slavil, protože byl po ruce, aby z bezprostřední blízkosti skóroval pozdějšího vítěze a čtvrtým vítězstvím ze čtyř zápasů ve skupině J udrží Portugalsko na cestě k kvalifikaci na Euro 2024.

Erling Haaland dvakrát skóroval při výhře Norska 3:1 nad Kyprem, stejně jako Romelu Lukaku při výhře Belgie 3:0 nad Estonskem.

Ale další hvězdný útočník – Robert Lewandowski – zklamal, když jeho polský tým promarnil dvoubrankový náskok a prohrál venku 3:2 s Moldavskem.

Hostitel Eura 2024 Německo prohrálo 2:0 s Kolumbií v přátelském utkání.

j skupina

Ronaldo také vyrovnal svůj rekord v počtu mezinárodních gólů, když vstřelil svůj 123. gól za Portugalsko, což je další nezapomenutelný večer pro bývalou hvězdu Realu Madrid a Manchesteru United.

„Velmi šťastný. Je to ten okamžik, který jste nikdy nečekali, 200 zápasů. Pro mě je to neuvěřitelný úspěch,“ řekl Ronaldo webu UEFA. „Samozřejmě, vstřelit vítězný gól, to je ještě zvláštnější.“

Zdálo se, že Ronaldovi spoluhráči Rafael Leao a Bruno Fernandes pravděpodobně nabídnou šanci v Reykjavíku, dokud nebyl na 10 minut vyloučen islandský záložník Willum Willumsson, aby si vysloužil druhou žlutou kartu.

Ronaldo promarnil několik šancí a v 83. minutě dostal trest za pád, než nakonec vyhrál, když Goncalo Inácio namířil míč na útočníka a zblízka skóroval. Už tehdy se čekalo na kontrolu VAR, než mohl Ronaldo slavit ve svém podpisovém stylu.

Lucembursko porazilo venku Bosnu a Hercegovinu také 2:0 díky brankám Daniela Senaniho a Evandra Borges Sancheze, Slovensko porazilo Lichtenštejnsko 1:0.

Skupina A

Navzdory gólům Haalanda do Norska se Skotsko udrželo v čele skupiny A, když vyhrálo 2:0 nad Gruzií v zápase, který byl kvůli zranění přerušen na 1 hodinu a 40 minut. Vydatné deště a podmáčené pole.

Callum McGregor dal hostitelům brzy vedení, než byla hra přerušena. Scott McTominay zvýšil na 2:0 na začátku druhého poločasu navzdory velkému množství vody na hřišti.

Pro Skotsko to byla čtvrtá výhra ve čtyřech zápasech, čímž se tým dostal o čtyři body před Gruzii.

Norsko je třetí se čtyřmi body ze čtyř zápasů, zatímco Španělsko je o bod méně, když hrálo pouze dvakrát. Španělsko v neděli vyhrálo Ligu národů.

Skupina E.

Lewandowski skóroval, ale nedokázal zabránit tomu, aby Polsko prohrálo v Moldavsku, bylo to jejich druhé za tři zápasy.

A Albánie vyhrála venku 3:1 nad Faerskými ostrovy a po třech odehraných zápasech si udržela druhé místo ve skupině, jeden bod za Českou republikou.

Polsko kleslo na druhé místo ve skupině se třemi body.

Skupina F.

Lukaku skóroval dvakrát v rozmezí tří minut a vedl Belgii V Estonsku vyhrál 3:0.

Lukaku po jednotvárné první půlhodině protrhl vedení odpichem a dalším klinickým zakončením zdvojnásobil náskok Belgie a vstřelil svůj 75. gól ve 108 zápasech.

Yohan Bakayoko nastoupil poprvé za Belgii, třetí gól přidal v 90. minutě.

Christoph Baumgartner skóroval dvakrát, když Rakousko ve druhém zápase skupiny porazilo Švédsko 2:0.

Rakousko vede skupinu s 10 body ze tří zápasů, tři body před Belgií.

Skupina G

Maďarsko porazilo Litvu 2:0 a Bulharsko remizovalo Srbsko 1:1.

Maďarsko tak zůstalo v čele skupiny se sedmi body před Srbskem o branku.

