Proč chtějí Slovensko a Česká republika nadále využívat ruskou ropu?

Dobré ráno. Viktor Orbán neustupuje ze svého odporu vůči větší podpoře EU Ukrajině. on Do dvou týdnů použijte druhý dopis předsedovi Rady Charlesi Michelovi Požadovat, aby byly diskuse o členství Ukrajiny v EU a navýšení rozpočtu bloku vyřazeny z programu summitu lídrů příští týden, protože podle maďarského vůdce nevyhnutelně povedou k neúspěchu.

Naši obchodní a energeticí korespondenti dnes odhalují, že česká a slovenská poptávka po rozšířené výjimce na používání ruské ropy komplikuje diskuse o sankcích, zatímco naši vedoucí kanceláří v Římě a Berlíně informují o zabavení lodi na podporu migrantů financované Itálií.

závislý

Obtížnost odstranění závislosti na ruské ropě komplikuje poslední balíček sankcí, který Evropská unie uvalila na Moskvu. Napsal Andy Bounds A Alice Hancocková.

Kontext: Slovensko, Česká republika a Maďarsko mohou i přes zákaz EU nadále využívat ropu z ruského ropovodu Družba, dokud nebudou k dispozici alternativní dodávky. Ale dnes vyprší výjimka, která umožňuje Slovensku prodávat produkty vyrobené z rafinované ruské ropy.

Praha a Bratislava chtějí toto pravidlo rozšířit v rámci legislativy implementující 12. sankční balíček navržený Evropskou unií proti Rusku s argumentem, že nedostatek povede k vyšším cenám v mnoha zemích.

„Pokud bychom tyto produkty nevyváželi do České republiky, mohlo by to mít širší dopad na středoevropský region. To by mohlo vést k vyšším cenám v několika zemích,“ řekl slovenský úředník.

Polsko a pobaltské státy ale trvají na tom, že výjimka nebude prodloužena.

Diplomat EU řekl: „Neustále jsme vyzývali k ukončení všech forem spolupráce mezi členskými státy EU a Ruskem, zejména v oblasti obchodu s ropou.“ „Hlavním důvodem je zasáhnout ruský rozpočet používaný na vojenské operace na Ukrajině.“

Rafinérie Slovnaft, rafinérie v Bratislavě vlastněná maďarskou skupinou MOL, uvedla, že pokud nebude výjimka udělena, bude muset zítra zastavit vývoz zakázaných produktů.

Představitelé Komise zapojení do vyjednávání o sankčním balíčku, který zahrnuje také zákaz obchodu s ruskými diamanty a opatření ke zpřísnění cenových stropů ruské ropy pod vedením G7, uznávají nesouhlas s prodloužením, ale jsou přesvědčeni, že to celý balíček nevykolejí.

Slovenský představitel uvedl, že Slovnaftu se zatím nepodařilo přejít z těžké ruské ropy na lehčí verzi dováženou z jiných zemí. Bude to stát přibližně 200 milionů EUR a bude to trvat déle, než se očekávalo.

Česká vláda uvedla, že usiluje o dokončení úprav ropovodu spojujícího středomořský přístav Terst se střední Evropou, což by jí umožnilo obejít Družbu. Práce ale budou hotové až příští rok.

Plán dne: Utáhněte si opasek

Německo se snaží zaplnit velkou mezeru ve vládním rozpočtu, ale ani soukromé financování nevypadá růžově. Rekordní průzkum mnichovského institutu Ifo ukazuje, že německé firmy omezily své investiční plány na letošní a příští rok.

Přerušovaná voda

Itálie zabavila humanitární pátrací a záchrannou loď částečně financovanou německou vládou v rámci poslední ukázky napětí v Evropě ohledně toho, jak reagovat na migranty, kteří se na vratkých a přeplněných člunech pokoušejí překonat nebezpečný přechod Středozemního moře. Napsal Amy Kazeminová A Guy Chazan.

Kontext: Italská premiérka Giorgia Meloniová kritizovala Berlín za financování pátracích a záchranných operací prováděných skupinami občanské společnosti, jako je SOS Humanity. Její vláda věří, že tyto humanitární záchrany povzbudí více lidí, aby se vydali na cestu.

Berlínská charitativní organizace SOS Humanity včera uvedla, že italské úřady v sobotu večer zabavily její loď Humanity 1 v jižním přístavu Crotone poté, co vylodila 200 lidí zachráněných z nouze na moři.

Charita uvedla, že proti rozhodnutí italské vlády podnikne právní kroky. SOS Humanity vyzvala k okamžitému propuštění lodi, „aby se mohla co nejrychleji vrátit na moře a pokračovat v práci zachraňující životy“.

Rozdíly mezi Berlínem a Itálií jsou jen jedním z příkladů rozdílných přístupů k ožehavému tématu migrace, které tento týden vyvrcholí, když se ve čtvrtek sejdou vyjednavači členských zemí a Evropského parlamentu, aby našli průlom v reformě EU o migraci.

Německé ministerstvo zahraničí potvrdilo, že Berlín financoval SOS Humanity „pro záchranné operace na otevřeném moři“ v roce 2023 a „v pravý čas rozhodne o financování pro rok 2024“.

Na druhou stranu vláda Meloni omezila operace na záchranu migrantů, včetně omezení počtu záchranných člunů, které je mohou provést.

Itálie v srpnu zabavila tři záchranné lodě pro migranty, včetně dvou provozovaných německými charitativními organizacemi, a španělskou záchrannou loď Open Arms, která byla znovu zabavena v říjnu.

na co se dneska díváš?

ministři vnitra Evropské unie potká. Slovinská ministryně zahraničí Tanja Fajon hostí v Lublani svůj německý protějšek Annalena Baerbock.

Nyní si přečtěte toto

