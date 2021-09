Vaše aplikace Telefon pro Windows 11 získává nové uživatelské rozhraní

Během akce Surface tohoto týdne Microsoft oznámil Surface Duo 2, což je nejnovější iterace smartphonu se dvěma obrazovkami. Zatímco samotné zařízení obsahuje některá tolik potřebná vylepšení – jak jsme zdůraznili v Naše praktické školení Microsoft také zlepšuje zážitek z přístupu k telefonu z počítače. To se provádí prostřednictvím aplikace Your Phone a během akce jsme nahlédli do nového uživatelského rozhraní pro aplikaci ve Windows 11, díky čemuž je ještě přístupnější.

V současné době má uživatelské rozhraní aplikace Váš telefon pro Windows 10 a Windows 11 v boční nabídce několik sekcí, včetně oznámení, zpráv, hovorů a aplikací (pouze u vybraných telefonů Samsung a Surface Duo). Všechny tyto sekce jsou oddělené, takže najednou můžete vidět pouze jednu sekci. To se ale nyní částečně změní. Microsoft nahrazuje nabídku na levé straně aplikace informačním kanálem, takže k oznámením lze vždy přistupovat při navigaci ve zbytku aplikace. Stejně jako dříve můžete tímto způsobem reagovat na oznámení z počítače nebo s nimi jednat.

Jednotlivé sekce byly přesunuty do horní části okna aplikace a fungují jako dříve. Z počítače můžete přistupovat k aplikacím telefonu, telefonovat a odesílat zprávy SMS. Obrazovku telefonu můžete také zrcadlit do počítače.

To je vše, co z aplikace během akce opravdu vidíme. Nezdá se, že by zde byly nějaké zásadní nové funkce, a Microsoft také neřekl, kdy bude toto nové uživatelské rozhraní k dispozici pro aplikaci Váš telefon v systému Windows 11. Snad nejdůležitější je, že Microsoft neoznámil žádné plány, které by měl přinést aplikace a vykreslování obrazovky na více telefonů. Android mimo telefony Surface Duo a Samsung Galaxy. Navíc ani uživatelé iPhone neměli takové štěstí, protože aplikace stále nefunguje s iPhony.

Pokud vás zajímá spouštění aplikací pro Android na vašem počítači, můžete také počkat Do Windows 11 přichází podpora aplikací pro Android. Tyto aplikace budete moci spouštět nezávisle na telefonu, i když mohou být omezeny z důvodu nedostatku mobilních služeb Google. Podpora aplikací pro Android by měla (doufejme) být k dispozici Windows Insiderům v následujících měsících.

Chcete -li vyzkoušet aplikaci Telefon s telefonem Android, budete muset Stáhněte si aplikaci Phone Companion z Obchodu Play.