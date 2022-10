Sobota 1. října 2022 – Minutový monokl

Právě jsem dokončil check-in v hotelu, když dorazil. Vitali Kličko, starosta Kyjeva, stejně jako já, byl v Praze na summitu měst. Ale aby bylo jasno, tady srovnání končí. Kličko je široký, světově uznávaný bojovník (jak v boxerském ringu, tak nyní i mimo něj). Skoro mi bylo líto těch bodyguardů, kteří s ním cestovali z Kyjeva, protože se zdálo, že je dokáže všechny shromáždit a strčit do kapes při sebemenším náznaku potíží. Ale více za chvíli. Dovolte mi vysvětlit, proč jsme tu byli.

Cities Summit se konal v pondělí a úterý tento týden a zahrnoval dvě dopoledne uzavřená zasedání v rezidenci starosty, kterých se zúčastnil Monocle v kloboucích vulgárních pozorovatelů, aby se diskutovalo o tom, jak podpořit ukrajinská města, energetickou krizi a jak zajistit že populisté a tyrani nepodkopávají evropské hodnoty. Odpoledne pak proběhly otevřené sezení v Centru architektury a městského plánování (také známém jako Camp) a mnoho z těchto sezení jsem moderoval já jako pan Monocle, abych tytéž hlasy přinesl širšímu publiku a hovořil o jak mohou města poskytovat služby na nejvyšší úrovni. Kvalita života pro každého. Hostitelem byl pražský primátor Zdeněk Hřeb, který ve víkendových volbách špatně načasoval. Tyto dva dny byly zakončeny setkáním Charty svobodných měst – založenou před třemi lety starosty Bratislavy, Budapešti, Varšavy a Prahy – a dialogem měst Evropské unie.

A teď pár slov o Praze. Cesta mezi Londýnem a českou metropolí trvá necelé dvě hodiny, ale vypadá velmi efektně. Centrum města zůstalo po druhé světové válce z velké části nepoškozeno a je tak plné činžovních domů z počátku 20. století, starých sídel ozdobených mnoha architektonickými ornamenty a absurdním množstvím soch; Ten chlap s parádním sekáčem nechybí v českých korunách, což v Praze určitě jednou řekli. Kam se podíváte, tam na vás kouká kamenná tvář. Mašle jako by byly nahým ženám zdviženy vysoko na ramenou (doporučil jsem sochaři, aby jim dal alespoň vestičku, protože v zimě to tu kolísá).

Pak je tu sýr. V neděli večer, jakmile jsem prošel masným salonem, MěstskýZašli jsme s Carlottou na rychlé pivo s týmem z Campu, který nás vzal do baru dlouhého jako stanice metra. Navrhli, abychom něco snědli, a brzy jsem měl talíř sucharského smaženého sýra a vařených brambor. Bylo to nebe. Také jsem se naučil, že můžete vypadat mužně, ale sotva se opít, objednáte-li si pivo, které se dodává ve velké sklenici, ale většinou je pěnivé (hlubší kulturní vhledy můžete získat, když se navštívíte – ale dejte si sýr).

Udělali jsme celou epizodu Městský O vrcholu, ale pro ty, kteří jsou příliš líní udeřit do hry, zde jsou některé z nejdůležitějších. Na jevišti působil Kličko působivě (a pokud se vedle něj objeví jeho bodyguardi, z následných fotek, které jsem viděl při setkání s ním, vypadám jako surikata s křivým krkem, jak se dívá na jednorožce – to myslím jako kompliment, pan Kličko ). Mluvil tiše, změřil si místnost a vysvětlil, že boj v Kyjevě je boj všech. „Pokud neuspějeme,“ řekl, „další bývalé sovětské země budou následovat.“ „Bojujeme, abychom vás bránili. To není vtip. Ještě před rokem lidé říkali, že Rusko nikdy nenapadne Ukrajinu.“

Objevily se však i další významné skloňování: Matos Vallo, starosta Bratislavy, Rafal Trzaskowski, starosta Varšavy, Erion Vilj, starosta Tirany, Ani Sinemaki, náměstek primátora Helsinek, Remijos Simasius, starosta Vilniusu, a Filip Roca Blasko, prezident Barcelona. Mezinárodní vztahy. Působivé je, jak tyto občanské osobnosti dělají tolik – pomáhají Ukrajině materiálně (Praha darovala autobusy a tramvaje) a v otevřené solidaritě, rozvíjejí agilní klimatické a energetické strategie a podporují spolupráci jako nikdy předtím (i když to vezmeme rychle podívejte se na místostarostku, která přednesla publiku přednášku o participativním urbanismu a nebezpečí auta, než odešla z jeviště, aniž by se na něco zeptala, protože měla letadlo dohnat).

A nakonec výkřik k lidem v táboře. Mají úžasnou budovu ze 70. let, kterou rozvíjejí v živé centrum městské expanze (s dobrou knihovnou, kavárnou a výstavním prostorem), a také přesouvají debatu o vzniku města do města. Název jejich centra také občas poskytoval zábavný běžecký příkaz: „Andrew přichází na pódium do Camp intro“. Jak si dokážete představit, byl jsem velmi zklamaný, že jsem při předbíhání neslyšel píseň Glorie Gaynor „I’ll Stay Alive“. Byl by to patřičný výkřik na shromáždění. Možná to navrhnu příště.