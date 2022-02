FIFA rozhoduje o Rusku: reakce fotbalového světa

Před kvalifikačními zápasy na mistrovství světa mezi Ruskem, Polskem, Švédskem a Českou republikou zareagovala FIFA na požadavek posledních tří nehrát proti ruskému národnímu týmu během invaze národa na Ukrajinu.

Očekává se, že FIFA oznámí, že zápasy budou pokračovat. Ale Rusko bude nuceno hrát na neutrálním místě bez hymny, fanoušků nebo vlajek. Rusko mělo hostit svůj další zápas s Polskem a podle výsledků možná i zápas se Švédskem nebo Českou republikou.

Tariq Baniya, který se ve fotbale vyzná, spekuloval, že rozhodnutí FIFA nebude stačit k uspokojení tří týmů v předkole. Zdá se, že fanoušci souhlasí.

Na Twitteru si lidé dělají legraci z FIFA za to, co považují za měkký trest. Mnozí to přirovnávají k situaci na olympiádě, kde Rusko po dopingovém skandálu smělo závodit pod dohledem Ruského olympijského výboru:

FIFA volí cestu Mezinárodního olympijského výboru https://t.co/mdm0iUadQZ – Steve Hawkes (@steve_hawkes) 27. února 2022

Patetické, slabé, prohnilé. FIFA na to není vhodná. Katar by se neměl stát a Rusko by nemělo mít žádnou šanci konkurovat. Ale kde jsou peníze a přátelství mezi oligarchou a šejkem… https://t.co/o4ge8SAwtX – Christian (@schabowybear) 27. února 2022

Toto je trest, který byste uvalili na regulérní dopingovou zemi, ne na národ ovládaný vražedným šílencem, který bezdůvodně napadne svého souseda. https://t.co/S5n4ji4xTd – Saunders/fotbalový fanoušek (@BasicSoccerFan) 27. února 2022

Zákaz je pouze přijatelné rozhodnutí. https://t.co/chv5fIHpzf Robertspolander 27. února 2022

V průběhu desetiletí FIFA přijala mnoho opatření, která selhala v zákazu zemí zapojených do politických sporů. Možná to tentokrát bude jiné. Předchozí rozhodnutí ale naznačuje, že na stole je další možnost.

Pokud Polsko, Švédsko a Česká republika odmítnou hrát, může FIFA udělit Rusku vítězství výměnou za propadnutí věci. Rusko tak pošle přímo na mistrovství světa ve fotbale 2022 v Kataru, aniž by muselo hrát.

Můžeme vidět, že FIFA drží tento vzor několik týdnů v naději na mírové řešení. Ale pokud ne, budou muset jednat velmi kontroverzním způsobem.

Zakáže FIFA Rusku úplně účast na mistrovství světa?