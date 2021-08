Apple Watch zachrání člověku život poté, co omdlel a udeřil hlavou o zem

Čas od času slyšíme o lidech, kteří si díky Apple Watch zachraňují život, a to se nedávno stalo Danu Pfauovi poté, co omdlel a tvrdě udeřil hlavou o zem.

Příběh pochází z Boston Globeže po incidentu promluvila s Pfau. V 70 letech to není poprvé, kdy byl poradce pro management v důchodu uložen díky svým Apple Watch.

Před dvěma lety byl Pfau zachráněn před nehodou na kole poté, co jeho hodinky Apple Watch zavolaly na číslo 911. Uvedl, že se v tu dobu probudil v sanitce, aniž by si pamatoval, jak se tam dostal. Pfau si ani nepamatuje, že volal 911, protože to neudělal. S odkazem na funkci detekce pádu, která byla představena s Apple Watch Series 4 v roce 2018, zpráva uvádí, že hodinky ano.

Ale tentokrát byl incident, se kterým se Pfau setkal, „ještě děsivější“. Kvůli své historii náhlých mdloby nakonec udeřil hlavou o tvrdou podlahu a začal silně krvácet. Protože cítil bolest a nemohl se hýbat, rychle pomocí funkce diktátu na Apple Watch zavolal své ženě, která byla v té době naštěstí doma.

Jeho Apple Watch tentokrát nevolal 911, protože Pfau, který byl stále při vědomí, poklepal na ikonu hodinek na displeji hodinek, aby naznačil, že je v pořádku. „Jen jsem předpokládal, že to není tak vážné, a to je moje normální reakce,“ řekl. Když si ale uvědomil, že koneckonců není v pořádku, Pfau spustil textovou aplikaci hodinek, poklepal na ikonu mikrofonu a nadiktoval zprávu své ženě, která byla dole.

Přestože byla situace velmi vážná, Pfau byl znovu převezen do nemocnice, protože měl na sobě hodinky Apple Watch.

Zavřít ránu na čele Pfauovi trvalo devět stehů, ale bolest v krku ho odsoudila na čtyři dny na intenzivní péči – dva zlomené obratle. „Doktoři říkali, že jsem měl velké štěstí, že jsem neochrnul,“ řekl. Faw skončil na veřejné mši po dalším letu helikoptéry. “Moje žena praskla, že jsem se snažil sbírat časté kilometry helikoptér,” řekl.

Boston Globe Mluvil také s Bradem Weinerem, jedním z lékařů, kteří navštívili nemocnici v nemocnici Pfau. Lékař zdůraznil, že se nejedná o první případ, kdy byl jeden z jeho pacientů zachráněn díky chytrým hodinkám, přičemž poukázal na další nedávný případ, kdy Apple Watch správně upozornily pacienta na fibrilaci síní detekovanou aplikací EKG.

Začátkem tohoto měsíce to oznámil další muž Dokázal také zavolat pomoc po autonehodě Používání Siri na Apple Watch. Od uvedení chytrých hodinek Apple v roce 2015 jsou takové příběhy stále běžnější.

FTC: K získání příjmů používáme partnerské odkazy. více.

Podívejte se na 9to5Mac na YouTube, kde najdete další novinky Apple: