Švýcarka Bencicová porazila Vondrosovou a získala zlato ve dvouhře žen

Olympijské hry v Tokiu 2020 – Tenis – Dvouhra žen – Zápas o zlaté medaile – Tenisový stadion Ariake – Tokio, Japonsko – 31. července 2021. Švýcarka Belinda Bencic reaguje po zisku zlaté medaile proti Marketě Vondrosové z České republiky REUTERS/Mike Segar

První Švýcarka, která získala olympijské zlato

Bencic poráží Česko ve třech setech

Zápas trvá dvě a půl hodiny

TOKIO (Reuters)-Světová jednička 12 Belinda Bencicová se v sobotu pohybovala kolem české Markety Vondrosové 7-5 2-6 6-3 a získala titul dvouhry žen na Tokijských hrách, čímž se stala první Švýcarkou, která získala titul dvouhry žen. Olympijské zlato z tenisu.

Čtyřiadvacetiletá Bencicová, která vyhrála za dvě hodiny a 30 minut, by mohla doplnit břidlici zlatých medailí, když v nedělním finále čtyřhry narazí na nejlepší českou dvojku Barboru Krijkovovou a Kateřinu Siniakovou.

Bencic je také první Švýcarkou, která získala zlatou medaili ve dvouhře, protože Marc Rosset získal v roce 1992 olympijský titul mužů, a mohla by se stát čtvrtou ženou v historii, která by získala titul i čtyřhru.

Ani Švýcarští velikáni Roger Federer, ani Martina Hingisová, obě bývalé hráčky světového žebříčku, nikdy nezískaly zlatou medaili v olympijské dvouhře.

„Myslím, že jsem to udělal pro ně,” řekl Bencic. „Ve své kariéře toho udělali tolik.” „Nejsem si jistý, že budu schopen udělat to, co oni, ale možná jim mohu pomoci dosáhnout toho, že jim dám tyto olympijské hry, takže je to vhodné pro Martinu a Rogera.

“Byla jsem soustředěná a nikdy jsem neztratila pozornost a nikdy jsem to nevzdala,” řekla. “Nepřišel jsem, abych řekl, že olympijské hry jsou jen proto, abychom získali medaili. Byl to pro mě sen od začátku do konce. Nechci, aby to skončilo.”

Sobotní finále začalo jako hořkosladká bitva, protože se oba hráči snažili zůstat na podání, než Bencic nakonec přemohl 42. Čecha, aby vzal první set.

Vondrosová však nebyla daleko od konce a rychle vylezla do druhého s dvojitou přestávkou, aby donutila zápas k rozhodnutí play -off, protože Bencic utrpěla bekhend pro svou soupeřku.

Bencic si vzal lékařský timeout se zraněním prstu, zatímco v posledním setu vedl 4: 3, ale vrátil se, aby rozbil Čechy a sloužil k vítězství. Když Vondrosová poslala dlouhý bekhend na druhý herní bod Švýcarska, skočila na hřiště. .

“Oba jsme odehráli skvělý zápas a vyhrát může jen jeden. Ale získat olympijskou medaili, to je všechno dobré. Jsem moc ráda. Nebudu smutná,” řekla zářící Vondrosová, která svou krajanku Janu Novotnou přehrála. a Petra Kvitová, které získaly bronzové medaile v letech 1996 a 2016.

Vondrosovou prohra končí pro 22letou vysněnou olympijskou kariéru, která doma porazila druhou nasazenou Naomi Osakovou a ve třetím kole světovou dvojku, než se vydala na turnajové utkání s ukrajinskou bronzovou medailistkou Elinou Svitolinovou.

(Reportáž Rosanna Latif a Carlos Grohmann); Úpravy Mark Heinrich a Ken Ferris

