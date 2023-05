„Ležím nahý ve vodní lázni“: Exotická česká směs piva a lázeňských procedur

Žízniví pijáci v Česku mají na pivu silnou hlavu, ale je to hloupé.

Jen 90 minut od místa, kde byla v roce 1842 poprvé uvařena plzeň, ležím nahý ve vaně teplého piva. Můj dvoumetrový nerezový dřez zdobí plně funkční pípy na pivo a staleté žulové stěny okolních podzemních jeskyní osvětlují prastaré lávové lampy a plápolající plameny.

Snad cinkání klavírní hudby naposledy zažité v pražské hotelové hale v 80. letech dotváří exotickou scénu v srdci západočeského venkova. Vodu rýsují úlomky chmele a kvasnic o velikosti konfet, aroma protkané lahodnými bylinnými podtóny světoznámého žateckého chmele z nedaleké ateky.

Usrkávám ze sklenice jemného zlatého piva pivovaru Chodovar, naprosto šťastný, že se ještě pár minut zdržím v napěněném 34stupňovém útočišti, ale přísná, silně vyhlížející puritánská žena ke mně přistoupí a svírá obří ručníkový župan, který jako by mít druhé myšlenky.

Sundá zátku a hedvábná voda ustoupí, takže mě zanechá ve stavu opilosti. Když odtahujete závěsy zvyšující soukromí, narychlo znovu nanáším poslední kousek pěny, abych zachoval poslední kapku slušnosti. Teď se opravdu potřebuji napít.

Směs neřestí a ctností z piva a lázeňských procedur láká návštěvníky do této části střední Evropy již po staletí. Jsem v obci Chodová Planá, ale nedaleké lázeňské město Mariánské Lázně přitahovalo významné léčebné turisty včetně Thomase Edisona, krále Edwarda VII. a jeho rakousko-uherského současníka, císaře Františka Josefa I.

Pytyczech/123RF Zpívající fontána Mariánské Lázně, Česká republika.

Dokonce i sám Old Misery, romanopisec Franz Kafka, se musel váhavě usmát poté, co spojil koupání ve vodách s procházkou v lesích kolem města známého v němčině Marienbad.

Nyní jsou majestátní secesní hotely v Mariánských Lázních opět vymalovány v odstínu Kaisergelb, pastelově žlutém odstínu oblíbeném malíři, kteří udrželi rakousko-uherskou monarchii chladnou a rozlehlou. Evropskou aristokracii vystřídali cestovatelé střední třídy z celého světa a nejikoničtější nápoj Čech se přesunul z baru do lázní.

Za hranicemi v Německu a Rakousku jsou další „pivní lázně“, ale pivovar Schodovar se zdá být první společností, která najala „balneoterapeuta“ (odborníka na léčebné využití minerální vody).

Výsledkem je Chodovar „Beer Wellness Land“, který kombinuje pivní koupele se saunami, masážemi a zábaly. Připojený obchod se suvenýry skladuje pivní mýdla, šampony a kosmetiku a po všech těch chlastých dobrotách mohou návštěvníci zabodovat lahodnými masitými pokrmy a dalšími várkami v jejich podzemní restauraci a pivnici.

Přijďte v červnu na každoroční turnaj v sudech nebo popíjejte sezónní ovocné pivo na tradiční lednové zabíjačce. Páry si také mohou rezervovat speciální valentýnské balíčky. Nikdo by nikdy neobvinil Pivovar Chodovar, že nemá dostatek nápadů. Jak lapidárně tvrdí web pivovaru: „Neboj se, buď horolezec.“

dodávané Podzemní pivnice a restaurace.

Když se vrátím k řadám třpytivých kádí, můj apologeta „Beer Wellness Land“ zní spíše jako představitel nevrlé, neochvějné melancholie Franze Kafky. Moje osobní slovanská chůva mě bez náznaku úsměvu zabalí do zámotku teplého ručníku a vede hlouběji do žulových tunelů, které se od 12. století používají k ‚pozdnímu‘ pivu (adaptaci).

Po 20 minutách lenošení v mixu piva a perlivé minerální vody v poměru 50:50 je mé tělo teprve v polovině chodovarské kúry „Opravdové pivní koupele“. Podle marketingového vyjádření budou mít procedury „léčebné účinky na pokožku a vlasy, uvolní svalové napětí, prohřejí klouby a podpoří imunitní systém organismu“.

Jsem rád, že jsem našel místo, kde je pro vás pivo opravdu dobré. Buď to, nebo stále silnější účinky druhého šálku místní produkce. Tentokrát je to tmavé pivo, které je v šeru kolem lenošky, na které teď ležím, špatně vidět.

Došlo také ke změně na soundtracku, pokyvování piana bylo uprostřed nahrazeno mdlými beaty New Age, které jsou relaxačním mixem velrybí písně a písně o pivu. Vedle mě leží rodina z Almaty v Kazachstánu. Zahaleni do našich žlutých hábitů a s očima jemně zavřenýma energicky hledíme na řadu mezinárodních vesmírných cestovatelů, kteří míří do předaleké galaxie.

Dole v podzemní Beerhall Ve Skále Až skončíme s bublající lahůdkou, zanedlouho si připijeme Kvasnicovým Skalním ležákem – kvasnicovým nepasterizovaným pivem, čepovaným přímo ze sudu. Zapomeňte na neškodné pivo vnucené novozélandským pijákům velkými, mezinárodně vlastněnými pivovary. Toto pivo je velké, odvážné a asertivní a je dokonalým zakončením naprosto exotického odpoledne.

V další nadzemní restauraci jsou oficiální pivní sommeliéři, kteří mohou vyklopit deset různých piv, a na jídelním lístku jsou vydatné české stálice včetně kachního koláče s brusinkami a pečená vepřová plec, jak vyvážit ctnost a neřest.

Usilovně jsem hledal odvrácenou stranu „Beer Wellness Land“. Věř mi, nemůžu žádnou najít. Kdy migrujeme?

Soubor faktů:

Procedury „Beer Wellness Land“ v pivovaru Chodovar začínají na 750 Kč (asi 55 NZ$). V ceně jsou dvě sklenice piva. Dvoulůžkové pokoje v hotelovém pivovaru stojí 2 300 Kč (170 NZD). být viděn: chodovar.cz

Míříte tam: Z hlavního města Prahy jeďte vlakem nebo autobusem na jihozápad do Plzně (německy Plzeň) — asi dvě hodiny — pak pokračujte místním vlakem do Mariánských Lázní, poté autobusem do Chodové Plané.

