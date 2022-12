NMDOH vydává nový veřejný zdravotní předpis k řešení rostoucích respiračních onemocnění

Share on Facebook

Tweet on Twitter

Ministerstvo zdravotnictví Nového Mexika vydalo nařízení veřejného zdraví kvůli zvýšenému počtu případů respiračního viru a hospitalizacím. Každá státní nemocnice byla nařízena, aby spolupracovala a také zajistila, že pacientům je na základě objednávky poskytnuta odpovídající úroveň péče. NMDOH říká, že je to nutné, protože nemocnice a pohotovosti překračují svou licencovanou kapacitu kvůli nárůstu respiračních onemocnění: Respirační nemoci způsobené RSV a dalšími viry zatěžují kapacitu Dětské nemocnice v Novém Mexiku. Ministerstvo zdravotnictví říká, že stát se blíží stresu, který znovu posílí krizové standardy péče. Nárůst případů RSV v Novém Mexiku pokračuje od října. Údaje z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí naznačují, že Nové Mexiko má také velmi vysokou míru chřipky spolu s Texasem a Tennessee. Nový veřejný zdravotní řád nařizuje a doporučuje, aby: Všechny nemocniční systémy jsou směrovány ke spolupráci na aktivaci modelu třídění pacientů „pivot and talk“. To zajistí, že pacienti budou převedeni na odpovídající úroveň péče na základě závažnosti onemocnění. Oddělení pro zlepšení zdraví NMDOH bylo také nařízeno schválit rozšíření kapacity lůžek a jakákoli další opatření k léčbě nárůstu případů RSV. Dětem s příznaky RSV se doporučuje, aby zůstaly doma ze školy a školky, aby se zabránilo přenosu nemoci. Během prázdnin se také doporučuje nosit roušky v interiéru pro rodiny. NMDOH také důrazně podpořila přístup k očkování a přeočkování proti chřipce a COVID-19. Lékařský poradní tým ministerstva zdravotnictví bude také monitorovat dodávky kyslíku, aby v případě potřeby řešil případné nedostatky. Kliknutím sem si přečtete úplné nařízení veřejného zdraví.

Ministerstvo zdravotnictví Nového Mexika vydalo nařízení veřejného zdraví kvůli zvýšenému počtu případů respiračního viru a hospitalizacím. Každá státní nemocnice byla nařízena, aby spolupracovala a také zajistila, že pacientům je na základě objednávky poskytnuta odpovídající úroveň péče. READ Pohlavně přenosné choroby jsou v USA na vzestupu a je za tím jeden významný faktor NMDOH říká, že nařízení je nezbytné, protože nemocnice a pohotovosti překračují svou povolenou kapacitu kvůli nárůstu respiračních onemocnění. Respirační onemocnění způsobená RSV a dalšími viry zatěžují kapacitu dětské nemocnice v Novém Mexiku. Ministerstvo zdravotnictví říká, že stát se blíží stresu, který znovu posílí krizové standardy péče. Nárůst případů RSV v Novém Mexiku pokračuje od října. Údaje z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí naznačují, že Nové Mexiko má také velmi vysokou míru chřipky spolu s Texasem a Tennessee. Nový řád veřejného zdraví nařizuje a doporučuje následující: Všechny nemocniční systémy jsou instruovány, aby spolupracovaly na aktivaci modelu třídění pacientů „hub and talk“. To zajistí, že pacienti budou převedeni na odpovídající úroveň péče na základě závažnosti onemocnění.

Oddělení pro zlepšení zdraví NMDOH bylo také nařízeno schválit rozšíření kapacity lůžek a jakákoli další opatření k léčbě nárůstu případů RSV.

Dětem s příznaky RSV se doporučuje zůstat doma ze školy a zařízení denní péče, aby se zabránilo přenosu onemocnění.

Během prázdnin se také doporučuje nosit roušky v interiéru pro rodiny. NMDOH také důrazně podporuje přístup k vakcínám proti chřipce a COVID-19 a přeočkování.

Lékařský poradní tým ministerstva zdravotnictví bude také monitorovat dodávku kyslíku, aby v případě potřeby řešil případný nedostatek. Klikněte zde a přečtěte si celý systém veřejného zdravotnictví.