Nový zákon o znalcích a povinnostech zadavatele – složení zákonné přísahy

Nový zákon o znalcích (zákon č. 254/2019 Sb.), Který nabývá účinnosti od 1. ledna 2021, přinesl mnoho změn a změnu v praxi poskytování odborného poradenství. Nová legislativa však není určena pouze pro odborníky. Ukládá to také vám, zákazníkovi.

Zákon nedávno vyžadoval, aby znalecký posudek byl organizován velmi podrobně. Výkonná vyhláška (č. 503/2020 Sb.) Přiděluje celkem 20 odstavců k organizaci odborných zpráv. Rovněž podrobně popisuje vaši povinnost jako zadavatele. Konkrétně popisuje, že mandát znaleckého posudku by měl zahrnovat:

Technická otázka položená komisařem znaleckého posudku;

Prohlášení o účelu použití znaleckého posudku; A

Skutečnosti zveřejněné doporučujícím subjektem, které podle jeho názoru mohou ovlivnit přesnost závěru znaleckého posudku.

Ve vyhlášce ministerstvo zdůraznilo slovo „zkušenost“: otázka musí být profesionální, tj. Ne triviální. To však také znamená, že by mělo jít o profesionální otázku, nikoli právní (právní případy by měl soud znát).

To vám dává příležitost oficiálně sdělit odborníkům důležitá fakta. Měli byste to tedy použít, protože nová spolupráce zadavatele a odborníka při zadávání příslušné odborné otázky. Je například důležité nás varovat, že „X, Y a Z“ mohou ovlivnit stanovení výše škody.

Pokud nevyužijete příležitosti k odhalení příslušných skutečností, je expert povinen to ve zprávě zaznamenat.

Kromě toho musí být honorář odborníka nově písemně dohodnut s klientem (postačuje e-mail). K tomu musí dojít před zahájením práce odborníka a nemůže to být založeno na výsledku. To říká zákon.

Nový znalecký zákon vyžaduje také odbornější výkony (od zadavatele a od znalce) jinde. Očekával bych, že rozdíly v kvalitě zpráv mezi odborníky budou větší, což je dobré pro celé odvětví, protože psaní zpráv se stane profesionálnějším.

Obsah tohoto článku má poskytnout obecnou příručku k danému tématu. Doporučuje se ve vaší situaci poradit se specialistou.