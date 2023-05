Příběh černého francouzského skladatele se vrací ze zapomnění v novém filmu – Svět lidí

Kelvin Harrison

V novém velkorozpočtovém filmu režiséra Stephena Williamse rytířJoseph Boulogne (Kelvin Harrison), nemanželský syn afrického otroka a francouzského majitele plantáží na lukrativním francouzsko-karibském ostrově Guadeloupe, který nyní hraje v kinech po celé zemi, se v pařížské společnosti dostává do nepravděpodobných výšin jako slavný houslový skladatel a šermíř. Poté, co se Bologna stala svědkem nejlepšího souboje Francie v zápase celebrit definovaném jako zápas mezi rasově nadřazenou Francií a kontaminací Afričanů a Karibů, kteří se tam usadili, mu královna Marie Antoinetta (Lucy Boynton) osobně udělila titul Chevalier de Saint-Georges, „skutečný gentleman z Francie.“

Williams nám dal film, ne dokument. Z mnoha důvodů v příběhu o boloňském životě chybí mnoho kousků, takže bylo vynalezeno libovolné množství dramatických epizod, téměř v rozsahu telenovely, aby se zaplnila požadovaná prázdná místa potřebná k oslovení diváků. Kroky uměleckého licencování jsou tak rozsáhlé, jak jen klopýtnou historické knihy a archivní dokumenty.

Jedním z důvodů, proč jsou v jeho životě a díle obrovské mezery, je to, že v roce 1802, když Napoleon Bonaparte obnovil otroctví – pouhých 13 let po osvobozující francouzské revoluci – nařídil zničit všechna díla zesnulého Bologne a zakázal jeho představení. Během jedné generace bylo jméno „Černý Mozart“ zapomenuto. Není divu, že německý skladatel Ludwig van Beethoven, jeden z nejhorlivějších osvícenských mluvčích své země, vynechal Napoleonovo jméno jako věnování své Třetí symfonii – kterou nazval „Eroica“ nebo „Heroická“ – aby zradil posvátné ideály svobody, rovnostářství a bratrství .

Filmová verze je doplněna milostným románkem (natch), velkorysým posypem epizod zjevného rasismu vůči barevnému skladateli, dojemným a těžkým setkáním s jeho kreolsky mluvící matkou Nanon (Ronke Adekoleogo), zdecimovanou kvůli smrti Josepha. otce, křičící davy nadcházející revoluce a spor publika s jeho patronem, královnou a jehněčím.

Bohatou instrumentální partituru poskytuje Kris Bowers, London Contemporary Orchestra s mnoha dochovanými skladbami z Bologny a dalšími současnými díly. Jednou ze svobod, kterou si tvůrci filmu berou – autorský kredit má Stephanie Robinson – je zobrazit Bolognu nejen jako dokonalou performerku a skladatelku, ale jako kreativního ducha, který dokáže skutečně přivolat hudební výrazy budoucnosti.

Úvodní scéna filmu říká toto: Milovaný Wolfgang Amadeus Mozart (Joseph Bruin) pořádá ikonický koncert své hudby v Paříži a na přídavek zve diváky, aby si objednali skladbu, kterou mají rádi, a orchestr. hrát. Když přijde poptávka po houslovém koncertu G dur, vyskočí z publika na pódium neznámý mladý Bologna, aby zahrál, zdánlivě nepravděpodobný návrh od neznámého barevného muže. Mozart a Bologna obchodují soutěživě s country hudbou a v jeho kadencích, kde se projevuje chytrá improvizace a jemnost klasické hudby, Bologna uvádí noty a akordy, které se v hudbě jeho éry, konkrétně jazzu, nevyskytovaly. „Kdo to sakra je?“ Mozart požaduje legendární raw.

Tento dar ze zahraničí, který není zdokumentován v soukromém životě Bologny, obývá i řadu pozdějších scén. Je pozoruhodné, že jakmile se k němu v Paříži připojila jeho matka a připomněla mu africkou píseň, kterou mu zpívala jako malému dítěti, začlenil ji do nové skladby, kterou provedl na koncertě, aby získal peníze na revoluční věc. Jinými slovy, myšlenka „world music“ není nová. V dalším příkladu boloňské jasnozřivosti má nové dílo, které představuje, nápadnou a vysoce nepravděpodobnou podobnost s minimalistickou estetikou Steva Reicha nebo Philipa Glasse. V další scéně se černošské obyvatelstvo Paříže shromažďuje na pouličním veletrhu, zatímco improvizované kapely vybuchují, a Joseph zkouší své ruce na bubnu conga.

Tímto způsobem 107minutový scénář filmu neustále divákovi připomíná, jak svěží a relevantní je tento příběh, téměř důkaz toho, že dnes je DEI – rozmanitost, rovnost, inkluze – potřeba. Na konci, když se královna obrátí proti vzpurnému hudebníkovi, kterého jeho rasa ponížila jen jednou, pohrozí, že mu odebere titul, vezme mu všechno a v podstatě ho promění v neosobu: „Budeš vymazán, „řekne mu.

Bologna odpovídá: „V jednu chvíli jsem byl ‚Francouz‘, ale teď jsem jen černoch.“ Samozřejmě víme, že bude ‚vymazána‘ – no, v roce 1793 to bude alespoň její hlava – než Bologna zemřela ve věku 53 let v roce 1799.

„Josephův život je velmi bohatý,“ říká Stephen narozený na Jamajce. Williams. „Mohlo by to být palivo pro šest filmů. Myslím, že všichni přicházíme na svět v jednom prostředí. Život se nám stává, máme v životě zkušenosti, rosteme a měníme se a doufejme, že se staneme autentičtějšími a pravdivějšími verzemi sebe sama. prošli jsme vším, co nám život může přinést.“ Na nás. Tento příběh mi připadal jako příběh o posílení proti všem předpokladům. Je to příběh, se kterým se ztotožňuji. A víc než to, je to něco, co chci sdílet s lidmi.“

Kromě objevné historie, kterou film vypráví, s obnovením pověsti velkého muže, rytíř je úžasně ohromující kostýmní drama s okouzlujícími starosvětskými soubory a interiéry, které k sobě ladí. Aby bylo toto období duplikováno, Williams natáčel v České republice.

Historie je plná příběhů silných žen a Williams se zde živě zmiňuje o několika – Bolognině milence, vdané ženě Mary Josephine Di Comario (Samara Weaving), která se postaví na „pokrokové“ setkání (u kulečníkového stolu), aby kázala práva žen vedle sebe. nová práva mužů; spisovatelka a esejistka Madame de Genlis (Sian Clifford), která poskytla a produkovala libreto pro první boloňskou operu; a La Guimard (Minnie Driver).

Josephova matka, která mu dává kudrnaté vlasy, aby potvrdila jeho nově nalezenou africkou identitu, pronesla silný diskurs o konceptu volby v životě: Nelze ji odstranit, protože volba je uvnitř a vždy existuje volba bojovat. Protože ve skutečnosti bojovala, aby si svého syna udržela (tento boj prohrála, když ho otec vyhnal do Paříže), a nyní se znovu snažila získat jeho respekt a lásku a pomoci mu znovu získat pocit rasové a kulturní hrdosti.

Takže ano, navzdory dobovému prostředí je to opravdu film s moderním nádechem. Jak říká Williams: „Rozhodně jsem nechtěl natočit film o medicíně. Tento film je zábavný, ale také se dozvíte něco o někom, o kom jste možná nevěděli, a odehrává se v období, které má něco do sebe.“ říci o našem přítomném okamžiku.“ Svobodně přiznává, že ho inspiroval hudební revolucionář z jeho země – Bob Marley.

Tomuto filmu dávám vysoké hodnocení, ne proto, že je tak historicky věrný (viděli jsme proč), ale protože má tajemné téma a dělá ho zajímavým – ve skutečnosti velmi zábavným – zvláště pokud rádi zkoumáte černošskou a/nebo francouzskou historii a /nebo pokud máte rádi klasickou hudbu.

Trailer je možné shlédnout tady. Předpremiéra opery Josepha Bologna Neznámý milenec Více o jeho životě si můžete přečíst zde.

