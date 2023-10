Soutěž PÖFF Critics‘ Choice: Choose Me Again

naMinulý rok jsem měl tu čest, že mě poprvé pozval vydavatel a editor Victor Fraga na filmový festival Tallinn Black Nights Film Festival. Letos jsem se vrátil a hlavní rozdíl je v tom, že mám představu o tom, co očekávat. Skvělé, super rychlé širokopásmové připojení, když jsem tam byl, pro začátek. Čistý vzduch a povětrnostní podmínky blízko nebo pod nulou (i když se přiznám, že předpověď počasí jsem ještě nekontroloval). A pohostinnost.

Co se týče filmů Tituly v sekci Tipy kritiků byly obecně působivéa je mi líto, že musím oznámit, že kromě jediného britského filmu, který existuje, je to skvělý film Carol Morley Spisovatel, výtvarník, pirátský král – Oblíbený režisér jako vycházející hvězda zde ve Spojeném království a zjevný účastník – žádný z dalších filmů tohoto žánru se nedostal do britské distribuce. Mezi ně patří skvělý německo-gruzínský gangsterský thriller Dito Tsintsadze Roxy a turecké feministické drama Zadrženo od Cedem Sezgin Soňaoboje by měl nějaký podnikavý britský distributor zaskočit a vydat co nejdříve.

Obecně nerad píšu o filmech předtím, než jsem je viděl: všichni jsme viděli ty filmy, které se zpočátku zdají skvělé, a pak se stanou propadáky, nebo filmy, které vypadají jako něco, čemu je třeba se vyhnout. všechny náklady, a to se ukáže jako mistrovská díla. S ohledem na toto upozornění vypadá sestava filmů uvedených v Critics‘ Picks slibně.

.

Nový rok

Pole se letos stalo trochu lokálnějším, většina filmů pochází z Evropy nebo blízko ní, včetně dvou z Maďarska a také dvou brazilských filmů, jednoho z Kazachstánu, jednoho z Indie a jednoho z francouzské/izraelské produkce. Bohužel letos nejsou žádné východní tituly, ale pouze jeden animovaný film (z Maďarska).

Tyto dva brazilské příspěvky jsou futuristický motorkářský akční thriller Guela Arraese Sertao je skvělý A Andrej Restom Nikdo neodejde živý O pohřešovaných osobách v Národní nemocnici v Kolíně nad Rýnem v Brazílii. Z Indie, Arati Kadav Paní. Slibuje mix pornografie a pohled na situaci žen v Indii. Plodný Řek a nejlepší kameraman v Hollywoodu Phaedon Papamichael (Klikněte a najděte!) Nosí svůj režisérský klobouk Světlo dopadářecký thriller o bohatém gay páru z Los Angeles a třech albánských dělnících.

z kazachstánu, Ardak Amirkulov Země, kde se zastavil vítr Pojednává o sovětské genocidě a hladomoru. Z Ukrajiny, Arkasha Nepetalyuk Lekce tolerance Slibuje sérii skečů lidí s různými názory a sklony, kteří spolu žijí. Estonsko, člen Evropské unie, není daleko od Ukrajiny, což není ani jedno a je jasné, že mezi Estonskem a Ruskem není žádná láska. V této sekci nejsou žádné ruské filmy, což vlastně není překvapivé.

Zbytek představuje Natalie Cesarowska z České republiky Její tělo Je o zraněném olympijském sportovci, který je nucen proměnit se v pornoherečku. V jiném fyzickém zaměření, Maya Koenig mléčná dráha Je to izraelské drama o marketingu prodeje mateřského mléka. Vstupte do britské Nicholas Parish Stařec a zeměS Rory Kinnearem a Emily Beechamovou tento film vypadá jako jedno z nejzajímavějších venkovských a zemědělských dramat, které Spojené království v současné době produkuje.

Konečně jedním ze dvou maďarských příspěvků je svérázné drama Szabolcse Hajdu Kalmanův den O několika lidech, kteří navštíví pár bez lásky v domě u jezera. Druhým je první animovaný film Critics‘ Choice (yay!), Laszlo Csákáy. Pelikán modrý (Obrázek v horní části tohoto článku), příběh odehrávající se na konci 80. let 20. století, ve kterém se tři mladí muži rozhodnou jet vlakem zpoza železné opony na Západ, kde se zábava mění v podnikání na černém trhu a pronásledování úřadů. Film byl inspirován nápadem Saulův synProducent Gabor Sipos.

…

.

Níže uvedené filmy jsou seřazeny v abecedním pořadí:

1. Léto Fez ’55 (Maroko, Abd al-Hay al-Irák);

2. Sertao je skvělý (Brazílie, Guel Aries);

3. Její tělo (Česká republika/Slovensko, Gigi Tello);

4. Kalmanův den (Maďarsko/Slovensko/USA, Szabolcs Hajdu);

5. Lekce tolerance (Ukrajina. Arkasha Nepetalyuk);

6. Světlo dopadá (Gruzie/Albánie/Řecko/Německo, Phaedon Papamichael);

7. Paní. (Indie, Arati Kadav);

8. Nikdo neodejde živý (Brazílie, Andre Ristom);

9. modré labutě (Maďarsko, László Tsáky);

10. Země, kde se zastavil vítr (Kazachstán, Ardak Amirkulov)

11. mléčná dráha (Izrael/Francie. Maya Kenig);

12. Stařec a země (Spojené království, diecéze Nicholas);

Mimo soutěž:

13. Daaaaali! (Francie, Quentin Dupieux);

14. Syn tvé matky (Filipíny, John Robles Lana); A

15. Sledování (Slovinsko/Chorvatsko/Severní Makedonie, Yanez Burger).