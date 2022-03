Česká republika vypisuje výběrové řízení na nový jaderný reaktor – 104,5 WOKV

PŘESTÁVKA – (AP) – Česká republika ve čtvrtek zahájila výběrová řízení na výstavbu nového reaktoru v jaderné elektrárně Dukovani s cílem zvýšit výrobu jaderné energie.

Očekává se, že tři společnosti – americký Westinghouse, francouzská EDF a korejská KHNP – projdou bezpečnostním hodnocením české vlády a budou se ucházet o lukrativní projekt.

Odhadované náklady na projekt, zhruba 6 6 miliard (6,6 miliardy dolarů), jsou největší jednotlivou investicí v České republice, uvedl ministr průmyslu a obchodu Joseph Siegel.

Z tendru byly z bezpečnostních důvodů vyloučeny ruské a čínské společnosti, včetně ruské energetické společnosti Rosatum a čínského CNG.

Po invazi Kremlu na Ukrajinu byla ruská účast na hlavním plánu energetické bezpečnosti země „nepředstavitelná,“ prohlásil premiér Peter Fiala.

Nový reaktor bude sloužit čtyřem 510 MW blokům Dukovani, které byly dokončeny koncem 80. let. Zprovozněn by měl být do roku 2036, uvedl Fiala.

„Chceme udělat další krok k energetické soběstačnosti České republiky,“ řekl Fiala. Řekl, že několik takových projektů bude pokračovat, ale nezveřejnil podrobnosti.

Fiala uvedl, že vítězný uchazeč bude vybrán do roku 2024 a stavební povolení bude vydáno do roku 2029.

Česká republika se již spoléhá na šest jaderných reaktorů, které vyrobí více než třetinu celkové elektřiny. Kromě čtyř reaktorů v Dukovani provozuje státní elektrárna ČEZ další dva 1000megawattové reaktory v tamilské elektrárně. Za výběrové řízení odpovídá ČEZ.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš uvedl, že účastníci musí předložit předběžné nabídky do konce listopadu, poté mají dalších 20 měsíců na dokončení nabídek. Smlouva s vítězem bude podepsána v roce 2024.

Na rozdíl od svých západních sousedů Rakouska a Německa Česká republika zdvojnásobuje své jaderné a obnovitelné zdroje energie a rozhodla se do roku 2033 vypouštět uhlí jako palivo pro výrobu energie s cílem snížit emise oxidu uhličitého.

Další dvě země EU ve střední Evropě, Slovensko a Maďarsko, usilují o rozšíření jaderné výroby.

Transparency International Watchdog vydala otevřený dopis ministru průmyslu a obchodu ČR, v němž kritizuje nedostatek informací o projektu, zejména podrobností o jeho financování a konečné ceně.

Copyright 2022 Associated Press. Všechna práva vyhrazena. Tento obsah nesmí být publikován, vysílán, přepisován nebo redistribuován bez povolení.