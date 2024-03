Ruský pohraniční region zavírá nákupní centra a školy, protože ukrajinské útoky eskalují

CNN

Všechny školy a vysoké školy v částech Belgorodská oblast, Rusko Guvernér regionu oznámil, že bude v pondělí a úterý uzavřen po množících se ukrajinských útocích na region.

Obchodní centra budou také uzavřena v neděli a pondělí, dodal Vjačeslav Gladkov v prohlášení na Telegramu. Postižené oblasti se nacházejí podél hranice s Ukrajinou. Samotné město Belgorod je také pod uzamčením.

Opakované útoky zanechaly Rusy do značné míry izolované od konfliktu na Ukrajině.

Šéf ukrajinské rozvědky Kirilo Budanov v sobotu řekl, že Rusové patří mezi podvratné skupiny útočící na ruské regiony Bělgorod a Kursk sousedící s Ukrajinou.

„Toto je příběh o tom, jak Rusové vyřešili tento vnitřní problém. Některé z nich se nám mohou líbit více a jiné méně. Ale oba jsou Rusové,“ řekl Budanov.

V přímém přenosu dodal, že útoky budou pokračovat.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že útoky na oblasti Belgorod a Kursk byly z velké části neúspěšné a že ruský prezident Vladimir Putin je o situaci neustále informován, uvedla ruská státní tisková agentura RIA Novosti.

Ve svém předchozím prohlášení, Belgorod„Situace je ve městě a v regionu Belgorod velmi obtížná,“ řekl guvernér Bělgorodské oblasti Gladkov. Samozřejmě, že bezpečnost je pro nás všechny nejdůležitější.“

„Je jasné, že se to týká učitelů, chův a technického personálu,“ řekl.

Školy a vysoké školy v postižených oblastech byly fakticky uzavřeny od úterního večera minulého týdne, kdy Gladkov oznámil, že studenti začnou to, co nazval „dny samostudia“, až do pátku. V době oznámení uvedl, že doufá, že školy budou moci v pondělí obnovit normální činnost.

Maxim Shemetov – Reuters Muž jede na kole poblíž poškozeného pavilonu tržnice, který byl nedávno 11. března bombardován ve městě Šibykino v oblasti Belgorod v Rusku.

Ukrajina útočí na oblast Belgorod s přestávkami od první poloviny roku 2023, ale zhruba před týdnem zesílila bombardování a nálety.

Stejně jako v jiných částech Ruska lidé v Belgorodu odevzdávají své hlasy v průzkumu, v němž se všeobecně očekává, že se Vladimir Putin vrátí k moci jako prezident.

Hlasování pokračovalo druhým dnem v sobotu. S úřady zatkla mnoho Rusů Za projevy občanské neposlušnosti.

Gladkov v sobotu také uvedl, že při útocích brzy ráno zahynuli dva lidé, včetně řidiče kamionu, jehož auto zasáhla střela.

Ruské ministerstvo obrany v sobotu v příspěvku na svém vlastním kanálu v aplikaci Telegram uvedlo, že ruské síly odrazily pokusy ukrajinských bojovníků o infiltraci Ruska na několika místech s tím, že provedly „složitý palebný útok na koncentraci živé síly nepřítele“. a vybavení.“

V sobotu také ukrajinský zdroj CNN řekl, že Bezpečnostní služba Ukrajiny (SBU) provedla bezpilotní útoky na tři ropné rafinerie v ruské Samarské oblasti.

Tyto tři rafinerie – všechny patřící ropné společnosti Rosněfť – se nacházejí podél řeky Volhy v Novokujbyševsku, Samaře a Syzranu a leží do 1000 kilometrů od území kontrolovaného Ukrajinou.

Místní obyvatelé Belgorodu zveřejnili na regionálních sociálních sítích videa ukazující výbuchy ve městě a požáry hořící před obytnými budovami, kde proběhly ukrajinské údery.

Na jednom videu je slyšet žena, která říká své matce, že se bojí opustit svůj byt.

Začátkem týdne zahájily ukrajinské skupiny ruských bojovníků v úterý přeshraniční útok v Belgorodu, zatímco město Belgorod bylo vystaveno intenzivním útokům dronů a bombardování.

Podle údajů CNN bylo za poslední týden zabito nejméně pět lidí a desítky zraněných.