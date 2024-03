Vědci tvrdí, že seismický rachot meteoru „mimozemské technologie“ byl ve skutečnosti projíždějící kamion

V lednu 2014 vstoupil do zemské atmosféry v západním Tichém oceánu meteorit, o čemž svědčí jasné seismické znaky této události na seismické stanici v Papui-Nové Guineji. Loni vědci prohlásili, že trosky získané ze dna oceánu byly odmítnutím této události (a někteří dokonce spekulovali, že šlo o formu mimozemské technologie). Nyní však jiný tým nabízí jiné vysvětlení: Vibrace byly způsobeny náklaďákem na nedaleké silnici, který jel ve stejnou dobu, kdy meteorit propadl atmosférou. Kromě toho tým dospěl k závěru, že kusy hornin nalezené na dně Tichého oceánu nepocházely z tohoto meteoritu, který pravděpodobně vstoupil do oceánu asi 100 mil daleko od původní oblasti hledání.

„Signál se postupem času měnil a přesně odpovídá dráze, která prochází seismometrem,“ řekl Benjamin Fernando, planetární seismolog z Johns Hopkins University, který vedl výzkum. a Stay se zobrazí Příští týden na výroční konferenci Lunar and Planetary Science Conference v Houstonu.

„Je opravdu těžké zachytit signál a ujistit se, že z něčeho nepochází,“ dodal Fernando. „Ale můžeme ukázat, že takových signálů je spousta, a ukázat, že mají všechny vlastnosti, které bychom očekávali od nákladního auta, a žádnou z vlastností, které bychom očekávali od meteoritu.“

Meteority jsou kusy vesmírného odpadu, které vstupují do zemské atmosféry. Přicházejí v mnoha tvarech a velikostech a mohou vědcům pomoci dozvědět se o historii a původu sluneční soustavy Původ vody na Zemi. Byl největší v tomto století Meteorit Čeljabinsk, který explodoval nad Ruskem V roce 2013 byla rozbita okna, spustily se autoalarmy a zhruba 1600 lidí bylo zraněno. Nicméně, ne všechny meteority jsou úplně cizí; V loňském roce skupina výzkumníků studovala meteorit, který v roce 2018 spadl do saharské pouště Došla k závěru, že ve skutečnosti pochází ze Země.

Předběžná analýza pádu meteoritu byla provedena pomocí dat z nedalekého seismometru AU MANU na ostrově Manus v Papui Nové Guineji. Ta analýza, zveřejněno V září 2023 se dospělo k závěru, že meteorit byl mezihvězdného původu a spadl do oceánu severně od ostrova.

Ale v novém výzkumu se Fernandův tým spoléhal na data ze zvukových stanic v Austrálii a Palau, které byly původně postaveny k detekci otřesů při jaderných testech. Tyto údaje naznačovaly, že meteorit pravděpodobně spadl více než 100 mil od místa, kde se provádělo počáteční hledání vesmírné skály.

„Lokalizace rozptýleného pole závisí na jediné stanici a signálu bez jasných fází,“ napsali vědci. „Proto to považujeme v nejlepším případě za vysoce přehnané a v nejhorším za zcela nepravdivé.“

Avi Loeb, A Významný výzkumník na Harvardské univerzitě A zastánce myšlenky, že Mezihvězdný objekt 'Oumuamua. Možná to byla vesmírná sonda, předpověď Tyto nalezené kusy kulovitého kamene by mohly být mimozemskou technologií. Ale látka nemá nic společného s Fireballem z roku 2014, na základě posledních čísel týmu.

„Všechno, co bylo nalezeno na dně moře, nemá absolutně nic společného s tímto meteoritem, bez ohledu na to, zda to byl přírodní vesmírný kámen nebo kus mimozemské kosmické lodi – ačkoli máme silné podezření, že to mimozemšťané nebyli,“ řekl Fernando. .

Show uvede také tým pod vedením Loeba Jejich zjištěníkterá charakterizuje složení a možný původ 850 pelet, bude představena na konferenci příští týden.

Fernandův tým dospěl k závěru, že globule jsou ve skutečnosti meteority nebo směs meteoritu a pozemského materiálu, ale nemají nic společného s pádem meteoritu v roce 2014.

Pravda je tam venku, ať už na dně moře nebo v datech shromážděných během pádu meteoritu. I když výsledky nejsou tak mimozemské jako mimozemská technologie, diskuse o všech možnostech a přezkoumání dat prostřednictvím vědeckého procesu může uvázat úhlednou malou poklonu této ságe o meteoritu.

