V penězích – The New York Times

dnešní předmět

Jako lahůdku dnes dostáváme dobře propojené záznamy a žádný rebus v dohledu. Existuje sedm položek – 26-, 41-, 49-, 71-, 91-, 100- a 114- napříč – obsahujících řadu stínovaných čtverců. V těchto čtvercích je jedno písmeno uzavřené v kruhu. Je zde také detektor na 119-Across a jemný náznak při vstupu do zrcadla, 24-Across.

Tématické průvodce sahají od jednoduchých drobností až po opravdu pěkné slovní hříčky a každému je přiřazena jiná země, která je uvedena na konci průvodce v závorce. Poté, co jsem si přečetl název skládačky „V penězích“, a pak jsem si všiml některých z těchto zemí – Kataru a Rwandy – se mi trochu sevřelo srdce. mezinárodní měnaVěřil jsem. Jsem zdrcen.

Prvních pár objektivních vodítek neuklidnilo mé obavy, ale měl jsem štěstí s 49-Across, „Vzdejte se najednou (Ekvádor).“ Měl jsem pár křížovek a dost na to, abych zjistil odpověď, přestat studenou krůtu. Stínované čtverce se vyskytují na začátku vodítka a kruh je na páté pozici – C ve STUDENÉM. Turecko mě na chvíli vykoplo. (Co mají Turecko a Ekvádor společného? Ne peníze – Turecko má liru a Ekvádor používá americký dolar.)

Poté jsem dostal 100-Across a zvýrazněná písmena měla význam. „Aktivita pro Santa (Rwanda)“ se rozhodl vytvořit seznam; Stínované čtverce začínají na K a končí na I a kruh obklopuje N v MAKING. Tato stínovaná písmena, KIGALI, hláskují hlavní město Rwandy; Vraťme se k 49-Across, QUITO nyní skáče způsobem, který mě nutí přemýšlet, jak mi to uniklo.

Tohle je jedno z těch témat, která jdou od nuly k 60, když to pochopíte, myslím. V každé z položek předmětu označují stínovaná písmena hlavní město příslušné země. Hodně mi to pomohlo s drobnostmi, o kterých jsem ani vzdáleně nevěděl, i když jsem stále propadl se svým „golfem 98 Masters Tournament (Itálie)“ v 26-Across (jak vysvětlím za minutu). Také mi to pomohlo pochopit turbíny. Obzvláště se mi líbila 114-Across, „The One Who Walks to Work? (Qatar)“, kde kariéra člověka zahrnuje pohyb, jako psovoda: Dauhá je ve stínu a G v kruhu.

Tento odhalovač na 119-Across: „Jaká jsou písmena této hádanky zakroužkovaná ve vztahu k vystínovaným okolním čtvercům?“ Dělá skvělý úder. Tato dodatečná písmena představují kapitálové zisky, tj. zvýšení na kapitál. Tato zakroužkovaná písmena mě však zastihla v místě potíží.