Wisconsinské centrum přijímá návštěvy v terénu za účelem získání vakcíny a dostatku zásob

Webové stránky Wisconsin Vaccine Center nyní umožňují lidem zadat nebo rezervovat termín. “Lidem se opravdu líbí myšlenka, že se mohou dostat dovnitř, a proto si zejména v našich komunitních webech nezarezervujte schůzku, na kterou se právě chystáte,” řekla Celia Shawnisi, koordinátorka webu. „Tady máme dostupnost, kterou můžeme udělat oba, což, jak doufám, uspokojí potřeby těch, kteří touží po tomto silném rande nebo mají schopnost zúčastnit se.“ Wisconsinské centrum má dostatek zásob, aby každý den dalo do zbraně 4 000 lektvarů. Je však zobrazeno pouze asi 2 000 lidí. “Opravdu povzbuzujeme lidi, aby šli dovnitř, to je důležité. Ještě jsme s touto epidemií neskončili.” Strávil jsem několik měsíců na našich testovacích místech v Miller Parku. Chtěl bych vidět všechny tyto lidi, kteří přijdou na testování, přijít a nechat se očkovat. “ Stránka spolupracuje s komunitními partnery, klinikami a dalšími nemocnicemi a odesílá nepoužité dávky tam, kde je lidé potřebují. „Máme také možnost zrušit její odeslání,“ řekla Shawnissi. Parkování v centru Wisconsinu je zdarma a zaměstnanci jsou k dispozici, aby pomohli komukoli s překážkami, ať už jde o jazyk, dojíždění nebo dopravu. Vedoucí představitelé uvedli, že zavolání na horkou linku je nejlepší volbou, pokud čelíte překážce. Toto číslo je 414-286-6800. Stránka je otevřena od pondělí do soboty od 9 do 18 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin Shawnisei uvedl, že web odvedl dobrou práci při očkování seniorů, ale doufají, že se začne objevovat menší dav. „Opravdu bych rád viděl 16 a více, včetně těch, kterým je 20 let a na univerzitních kampusech.“ Nick a Joseph Urban spadají do této věkové skupiny. V neděli se po Wisconsinově centru s nimi objevilo 12 novinek poté, co ti dva dostali svou první dávku. READ Drastický pokles případů virů v Indii zanechává odborníky v rozpacích Nick řekl: „Šli jsme přímo a dostali vakcínu. Vím, že by mohlo být obtížné stanovit pro to datum, myslím, že chůze je dobrý krok.“ Ti dva se domluvili, ale všimli si, že ani ti, kteří vstoupili, nemuseli čekat. „Nenašel jsem důvod, abych nebyl očkován,“ řekl Joseph. „Bylo toho hodně, tak proč to nezkusit a prostě to udělat pro komunitu doslova jen kvůli ochraně lidí.“ Ostatní na webu sdíleli podobnou zprávu. “Bylo to velmi hladké, opravdu pěkné.” Trina Avery, která také v neděli dostala svoji první dávku, řekla: “Můj termín byl ve 2:30, ale jakmile jsem nastoupil, bylo o mě postaráno, žádný problém.” Zarezervoval jsem si to včera a dnes jsem se přihlásil. Myslím, že každý je „Zvláště barevní lidé, měli by být očkováni. To není problém a nemyslím si, že by na tom bylo něco špatného.“ James Lauder dokončil svou očkovací sérii v neděli. Řekl, že věří, že je to správná věc jako člen společnosti. Řekl 12 News: “Proces, který provozují, byl úžasný. Je neuvěřitelně efektivní a nebyly žádné čekací doby.”